Срок подведения итогов конкурса "Сахалин – 2027" продлён
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова информирует участников литературного конкурса «Сахалин — 2027» об изменении срока подведения итогов. Результаты объявят 20 ноября, ранее названная дата (не позднее 2 ноября) утрачивает силу.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, приём заявок, продлённый до 31 октября, показал высокий интерес авторов к конкурсу: на рассмотрение жюри поступило значительное количество работ из разных регионов России и Республики Беларусь. Продление заявочной кампании, принятое по многочисленным обращениям писателей, позволило многим авторам завершить и должным образом оформить тексты, а также существенно увеличило объём материалов, поступающих на экспертизу.
Организаторы решили сдвинуть срок подведения итогов, чтобы жюри могло внимательно и детально изучить каждое произведение. Конкурсные работы оценивают по литературному уровню, оригинальности авторского голоса и соответствию тематике номинаций – такой разбор требует времени, особенно при большом числе сильных текстов.
Итоги опубликуют 20 ноября на официальном сайте библиотеки и продублируют в официальных аккаунтах в социальных сетях. Победители получат дипломы и авторские экземпляры сборника «Сахалин — 2027», в который войдут лучшие конкурсные работы. Издание передадут в фонды библиотек по всей стране.
Конкурс проводит СахОУНБ имени Н.А. Тарасова совместно с Сахалинским отделением Союза писателей России при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Он приурочен к Году единства народов России. Работы принимались заочно по пяти номинациям: «Проза», «Поэзия», «Очерк и публицистика», «Критика и библиография», «Детская литература».
Оргкомитет благодарит авторов за интерес к конкурсу и просит следить за обновлениями на сайте библиотеки. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-02.
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