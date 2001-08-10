В Сахалинской области начали готовить проекты благоустройства объектов 2027 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе приступили к разработке проектно-сметной документации объектов благоустройства, победивших во Всероссийском онлайн-голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», созданного по решению президента РФ Владимира Путина. К их реализации приступят в 2027 году, новые объекты появятся во всех муниципальных образованиях.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, разработку документации ведут в соответствии с рекомендациями специалистов регионального центра компетенций по вопросам городской среды. В первую очередь они касаются соответствия проектных решений действующему законодательству и обеспечения безопасности пребывания на будущих объектах, в том числе организации комфорта и доступности для всех групп населения.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил: «В следующем году работы по созданию современных комфортных общественных пространств традиционно будут вестись во всех районах области. Подготовительный этап стартовал уже сейчас, чтобы в будущем году качественно и своевременно реализовать выбранные жителями территории».

Так, в Северо-Курильске в 2027 году продолжатся работы по благоустройству территории «Стела на въезде» (3-й этап), в Анивском районе – по обустройству пешеходной зоны по улице Ленина (2-й этап). Новый облик также получит общественная территория у детского сада «Теремок» в Новотроицком. В Охе продолжат преображать Аллею Славы, а также благоустроят городской сквер у площади Нефтяников.

В Южно-Курильске завершится создание сквера в селе Малокурильское (III этап), а в Южно-Сахалинске – бульвара южнее улицы имени Бориса Полевого (II этап). В Поронайске начнут реализовывать третий этап благоустройства места отдыха «Рефулеры».

Сквер молодожёнов появится в Углегорске, в Ногликах – сквер памяти участникам боевых действий, в Томаринском районе преобразится площадь в селе Красногорск, а в Невельске – пешеходная зона по улице Советской.

Напомним, Сахалинская область ежегодно участвует во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Всего с 2019 года в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на Сахалине и Курилах благоустроили свыше 200 общественных пространств – зон отдыха, парков, аллей, скверов и набережных.