В Поронайске высадили молодые ели в зоне отдыха "Рефулеры"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском муниципальном округе продолжается благоустройство зоны отдыха «Рефулеры». Одним из этапов обновления территории стала высадка молодых елей.
Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Территория развивается поэтапно с учётом результатов голосования жителей.
Первый этап благоустройства «Рефулеров» реализовали в 2023 году. Тогда на территории появились беседки с мангальными зонами и площадка для детей.
В 2025 году инфраструктуру зоны отдыха расширили: здесь оборудовали смотровую площадку, детскую полосу препятствий, установили освещение и систему видеонаблюдения.
В 2026 году благоустройство продолжилось. На территории обустраивают экологическую тропу с деревянным настилом, предназначенную для прогулок и отдыха на природе. Вдоль маршрута также высаживают молодые ели.
Озеленение стало частью комплексного обновления территории. Новые деревья дополнят существующий природный ландшафт и со временем сформируют более комфортную среду для посетителей.
«Рефулеры» несколько лет подряд получают поддержку жителей в ходе голосования за объекты благоустройства. Развитие территории планируется продолжить и в дальнейшем.
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