Детские сады и школы Южно-Сахалинска активно участвуют во всероссийской экологической акции "БумБатл"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Образовательные учреждения Южно-Сахалинска поддерживают экологические инициативы, направленные на формирование ответственного отношения к окружающей среде и развитие культуры раздельного сбора отходов. Работа проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, к масштабной акции «БумБатл» уже присоединились более тридцати дошкольных учреждений города. В мероприятиях по сбору макулатуры принимают участие педагоги, родители и воспитанники детских садов.
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе детского сада «Семицветик» Анастасия Соколова отметила: «Родители активно поддерживают инициативу, собирая бумагу вместе с детьми и объясняя им практическую значимость этого дела. В этом году наш детский сад собрал 138 килограммов макулатуры. Ребята очень гордятся своим вкладом в общее дело».
Для многих южно-сахалинских семей экологический образ жизни стал нормой. Вероника Носкова, мама воспитанницы детского сада «Семицветик», подчеркнула, что раздельный сбор отходов в их семье практикуется на постоянной основе. «Мы принесли не только старые газеты, но и картон, и другие бумажные изделия, накопившиеся дома и на работе, – поделилась горожанка. – Дети с интересом узнают, что из макулатуры будут изготовлены новые книги и тетради, и это очень вдохновляет их на участие в подобных акциях».
В специализированных пунктах приёма вторичного сырья отмечают высокий уровень сознательности горожан. Жители регулярно сдают на переработку пластик, стекло, картон, упаковочную плёнку и полипропилен. К примеру, пункт приёма на улице Емельянова выступает ещё и площадкой для обмена книгами, давая изданиям «вторую жизнь».
Сотрудница пункта приёма вторичного сырья Наталья Отогочева рассказала: «За два года работы нашего пункта мы видим, что южносахалинцы стали гораздо осознаннее подходить к сортировке отходов, многие приносят сырьё на регулярной основе. Стоит отметить, что во время прошлогодней акции „БумБатл“ только за один день горожане собрали более пяти тонн макулатуры».
Директор лицея №1 Ольга Меркулова подчеркнула: «Акция „БумБатл“ важна для воспитательной работы и формирования экологической культуры у подрастающего поколения. Участие детей в подобных мероприятиях помогает им осознавать свою роль в сохранении природы и привить им ответственное отношение к ресурсам планеты».
Акция «БумБатл» продлится до 13 ноября. Напомним, в прошлом году детский сад «Черёмушки» из Южно-Сахалинска собрал 39 тонн бумаги и занял третье место среди дошкольных учреждений России.
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