Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 240 жителей Сахалинской области получают повышенные пенсии за работу в сельском хозяйстве. Право на надбавку имеют неработающие пенсионеры со стажем работы на селе свыше 30 лет: фиксированная выплата к страховой пенсии у них увеличивается на 25%.

Как сообщили ТИА "Острова" в отделении СФР по Сахалинской области, повышенную выплату устанавливают получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности. Важно, чтобы профессия или должность входила в специальный список, утверждённый Правительством РФ. Всего в нём 500 специальностей, среди которых механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин, агрономы, трактористы, ветеринары, животноводы и другие.

В тридцатилетний стаж включается не только время работы, но и периоды ухода за ребёнком, отпуска и больничные, которые были у гражданина во время сельхозтруда. Период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве до 1 января 1992 года включается в сельский стаж вне зависимости от наименования специальности.

В 2026 году размер фиксированной выплаты с учётом повышения для работников сельского хозяйства составляет от 11 980 руб. К сельской надбавке районный коэффициент не применяется, размер такого повышения с 1 января 2026 составляет 2396,17 руб. Сельская надбавка сохраняется даже в случае, если труженик села на пенсии переезжает жить в город, - отметила управляющий отделением СФР по Сахалинской области Надежда Синицына.

Доплата назначается в момент оформления страховой пенсии. Если сельский стаж заработан после назначения пенсии, для установления надбавки необходимо подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе отделения СФР или МФЦ. Обязательное условие - пенсионер должен быть неработающим.