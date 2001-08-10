Дальневосточники смогут купить недвижимость в Крыму и Севастополе на льготных условиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Со 2 ноября в Крыму и Севастополе можно будет оформить ипотечный кредит по государственной программе «Ипотека на новых территориях» по ставке 8% годовых, сумма кредита до 8 млн рублей, первоначальный взнос от 20,1%. Программа распространяется на покупку строящихся жилых помещений или апартаментов у застройщиков.
Некоторые игроки уже заявили о старте приема заявок. Например, ВТБ начинает принимать заявки через экосистему недвижимости М2. Для жителей ДФО удобно, что купить квартиру или апартаменты в этих регионах можно дистанционно. Застройщики предоставляют сервисы для удалённого подбора объектов, а банк и платформа М2 обеспечивают дистанционное оформление покупки.
Дальневосточники традиционно стремятся к покупке недвижимости в западных регионах страны: для отдыха в летний период, с расчетом на переезд или в качестве инвестиции. При этом аналитики отмечают, что уже к 2024–2025 годам спрос сместился в сторону людей, приобретающих недвижимость для жизни, работы и переезда с семьями. Жители восточных регионов страны рассматривают Крым как климатическую альтернативу и место для релокации. В Симферополе жилье чаще покупают для повседневной жизни (близость к работе, школам и транспорту), тогда как Севастополь и Ялта остаются главными точками притяжения для курортной недвижимости.
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