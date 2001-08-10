Сахалинцев призвали сдавать покрышки в официальные пункты приёма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В октябре свыше 5 тонн автомобильных шин сдали жители Южно-Сахалинска. С началом сезона замены резины их привозят в пункт приёма ежедневно, количество ответственных граждан с каждым днём растёт.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, контейнерные площадки предназначены исключительно для складирования твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов. Автомобильные шины к ним не относятся, их необходимо сдавать в пункты приёма. По поручению главы региона Валерия Лимаренко такие пункты действуют во всех районах области.

В Южно-Сахалинске приёмом шин занимается предприятие "ЭкоШина-Сахалин" на проспекте Мира, 2Б/15. Бесплатно от одного человека принимают один комплект шин для легкового автомобиля раз в год, за объём сверх лимита - 25 рублей за килограмм.

Шины относятся к отходам повышенного класса опасности, и их нельзя смешивать с обычным мусором. При правильной утилизации покрышки получают вторую жизнь в виде резиновой крошки и безопасных покрытий, а незаконно брошенные шины годами загрязняют окружающую среду и создают пожарную опасность, - рассказал первый заместитель министра ЖКХ региона Александр Ли.

За складирование покрышек в неположенных местах предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозит штраф до 3 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 250 тыс. рублей.