Сахалинцев призвали сдавать покрышки в официальные пункты приёма
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В октябре свыше 5 тонн автомобильных шин сдали жители Южно-Сахалинска. С началом сезона замены резины их привозят в пункт приёма ежедневно, количество ответственных граждан с каждым днём растёт.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, контейнерные площадки предназначены исключительно для складирования твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов. Автомобильные шины к ним не относятся, их необходимо сдавать в пункты приёма. По поручению главы региона Валерия Лимаренко такие пункты действуют во всех районах области.
В Южно-Сахалинске приёмом шин занимается предприятие "ЭкоШина-Сахалин" на проспекте Мира, 2Б/15. Бесплатно от одного человека принимают один комплект шин для легкового автомобиля раз в год, за объём сверх лимита - 25 рублей за килограмм.
Шины относятся к отходам повышенного класса опасности, и их нельзя смешивать с обычным мусором. При правильной утилизации покрышки получают вторую жизнь в виде резиновой крошки и безопасных покрытий, а незаконно брошенные шины годами загрязняют окружающую среду и создают пожарную опасность, - рассказал первый заместитель министра ЖКХ региона Александр Ли.
За складирование покрышек в неположенных местах предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозит штраф до 3 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 250 тыс. рублей.
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