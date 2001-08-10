Сахалинская библиотека вошла в число лучших в конкурсе социальной эффективности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Тарасова отмечена дипломом правительства Сахалинской области по итогам регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Библиотека стала третьей в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы".
Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, награждение прошло в Южно-Сахалинске на церемонии, где подвели итоги двух конкурсов - "Российская организация высокой социальной эффективности" и "Лучший по профессии". В этом году в конкурсе социальных практик участвовало 25 организаций области, победителей определяли в семи номинациях.
Конкурс проводится в Сахалинской области с 2010 года. Его цель - отметить работодателей, которые системно работают с персоналом, создают безопасные условия труда и развивают социальное партнёрство.
Организатором регионального этапа выступает агентство по труду и занятости населения Сахалинской области при поддержке профсоюзов и работодателей региона.
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