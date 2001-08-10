На Сахалине отметили 80-летие Института морской геологии и геофизики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематический вечер "Сахалин в объективе науки и открытий" состоялся 30 октября в главной островной библиотеке. Мероприятие приурочено к 80-летию Института морской геологии и геофизики ДВО РАН и прошло в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ.

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, ИМГиГ - первенец академической науки на Дальнем Востоке. Решение о создании научно-исследовательской базы АН СССР на Сахалине приняли 23 июня 1946 года. За восемь десятилетий институт прошёл путь от послевоенной станции в Новоалександровске до признанного центра фундаментальных исследований.

Исполняющий обязанности директора института, доктор физико-математических наук Дмитрий Ковалев открыл встречу и обозначил ключевые этапы становления. Он поблагодарил ветеранов науки за сохранение уникальных материалов и многолетних наблюдений, а также партнёров за сотрудничество.

Восемьдесят лет - это надёжный фундамент, на котором строится не только глубокое понимание прошлого нашего острова, но и уверенность в его будущем, - отметил Дмитрий Ковалев.

Заместитель директора по научной работе Александр Прытков охарактеризовал институт как ведущий научный центр по исследованию природных процессов на Дальнем Востоке. Исследования ведутся по шести направлениям: сейсмология, океанология, экология, геоморфология, вулканология и электроэнергетика. Публикационная активность составляет около 200 статей в год.

Руководитель Центра коллективного пользования Вячеслав Мелкий поделился воспоминаниями о становлении учреждения и особо отметил Константина Сергеева, руководившего институтом с 1977 по 2003 год.

Исполняющая обязанности директора библиотеки Мария Тепкина поздравила коллектив с юбилеем и передала копии двух выпусков газеты "Красное знамя" за 1946 и 1947 годы с заметками об открытии научной базы.

В фойе библиотеки открылась тематическая выставка. Она рассказывает о лабораториях института, здесь представлены монографии, образцы минералов и снаряжение вулканологов. Выставка продолжит работу до 16 ноября.