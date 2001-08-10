Жительница Южно-Сахалинска преобразила свой двор и подъезд на улице Комсомольской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На улице Комсомольской, 295Б в Южно-Сахалинске уже несколько лет идёт планомерное преображение двора и подъездов, затеянное самими жителями. Вдохновитель перемен - председатель дома Елена Фролова.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, всё началось с создания ТОС в 2018 году. Вскоре Елена Викторовна узнала, что департамент городского хозяйства выдаёт гранты на благоустройство, и поняла: мечту об эстетичном дворе можно воплотить. В первой заявке всё обосновывалось практично - зелёные насаждения должны были задерживать выхлопные газы от машин, которые по утрам прогреваются под окнами. Но двор быстро стал ещё и привлекательным местом с благородными растениями.
Делается всё шаг за шагом, из года в год. В прошлом году в подъездах появился авторский арт, повесили стильные таблички с номерами квартир, а в лифте - понятные указатели. В этом году двор пополнили хвойные и многолетние растения: тис, ель канадская и ель "Коника". Им предстоит перезимовать и прижиться, а уже будущей весной деревья будут радовать жителей наряду с гортензией, которая отлично переносит сахалинский климат.
Большую поддержку в работе оказал проект "Управдом", запущенный по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Елена Фролова - его активная участница. По её словам, проект помогает решать житейские вопросы - записать ребёнка в детский сад или школу, помочь пожилому соседу попасть к нужному врачу. А ещё участие в проекте воспитало в соседях простую мысль: дом начинается с подъезда и лестничной площадки.
У меня такая внутренняя позиция: хочется, чтобы дом твой и всё, что тебя окружало, было красивым. Я делаю это не ради благодарности - это моё внутреннее желание. И я хотела бы передать этот посыл людям, у которых в сердце есть такое же понимание: можно не просто зайти в подъезд и спрятаться в своей квартирке, а приукрасить то место, где ты живёшь, - делится Елена Фролова.
Соседи поддерживают по-разному: кто-то выходит и помогает руками, большинство благодарит словами. Прохожие из соседних домов даже останавливались, когда во двор высаживали уже подросшие хвойные, и удивлялись, какая красота появилась во дворе. Елена Викторовна каждому объясняла: стать участником такого проекта несложно, достаточно подать заявку на грант.
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