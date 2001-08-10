На Сахалине обсудили доступность мер поддержки для креативных индустрий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочая встреча по повышению доступности мер поддержки для субъектов креативных индустрий Сахалина прошла 29 октября в Торгово-промышленной палате области. В мероприятии приняли участие Центр гарантийной поддержки Сахалинской области и сотрудники департамента развития территорий АО Корпорация развития Дальнего Востока

Участники встречи обсудили возможности гарантийного центра по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам. Затронули вопросы развитие системы поручительств и независимых гарантий для креативных индустрий.

Директор Центра гарантийной поддержки Сахалинской области Екатерина Каверина:

- Благодаря деятельности регионального Центра гарантийной поддержки за 2025-2026 гг. предприниматели получили 130 поручительств на общую сумму 767 млн рублей. Объем финансовой поддержки со стороны кредитных организаций составил 2,4 миллиарда рублей. На начало 2026 года портфель поручительств превысил 1,35 миллиарда рублей. Центр готов работать с креативными индустриями Сахалинской области и обеспечить им доступность меры поддержки в виде поручительств.

Руководитель направления Департамента развития территорий АО КРДВ Валерий Гончаров:

- Совместная работа банковского сектора и гарантийного центра, ТПП Сахалинской области поможет разработать механизм гарантий при привлечении финансирования субъектами креативных индустрий с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА). Учитывая, что РГО может покрывать не более 70 процентов от суммы обязательств, центр мог бы взять на себя условную часть - «купонные выплаты» и повысить привлекательность дальневосточных креативных ЦФА-проектов в глазах инвестора и дать возможность привлечения средств с рынка.

По мнению президента ТПП Сахалинской области Галины Дзюбы:

- Торгово-промышленная палата готова стать площадкой обсуждения новых практик и механизмов поддержки креативных индустрий, в том числе индивидуальных предпринимателей. В 4 квартале инициируем совместную работу с Центром гарантийной поддержки и КРДВ по запуску пилотных проектов повышения доступности кредитования. По итогам будет сформирован пакет предложений, в том числе, в части оптимального размера вознаграждения за предоставление поручительства, риск-подходов анализа креативных (творческих) бизнесов, обеспечения доступа к лизингу оборудования и плечу при выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА). Первый шаг, снижение комиссии за предоставление поручительства для субъектов креативных индустрий Сахалинской области может стать действенным стимулом развития независимых гарантий.

Стороны договорились в ближайшее время активизировать трехсторонний диалог в рамках соглашения по запуску пилотных проектов.