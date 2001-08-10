На Сахалине обсудили доступность мер поддержки для креативных индустрий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рабочая встреча по повышению доступности мер поддержки для субъектов креативных индустрий Сахалина прошла 29 октября в Торгово-промышленной палате области. В мероприятии приняли участие Центр гарантийной поддержки Сахалинской области и сотрудники департамента развития территорий АО Корпорация развития Дальнего Востока
Участники встречи обсудили возможности гарантийного центра по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам. Затронули вопросы развитие системы поручительств и независимых гарантий для креативных индустрий.
Директор Центра гарантийной поддержки Сахалинской области Екатерина Каверина:
- Благодаря деятельности регионального Центра гарантийной поддержки за 2025-2026 гг. предприниматели получили 130 поручительств на общую сумму 767 млн рублей. Объем финансовой поддержки со стороны кредитных организаций составил 2,4 миллиарда рублей. На начало 2026 года портфель поручительств превысил 1,35 миллиарда рублей. Центр готов работать с креативными индустриями Сахалинской области и обеспечить им доступность меры поддержки в виде поручительств.
Руководитель направления Департамента развития территорий АО КРДВ Валерий Гончаров:
- Совместная работа банковского сектора и гарантийного центра, ТПП Сахалинской области поможет разработать механизм гарантий при привлечении финансирования субъектами креативных индустрий с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА). Учитывая, что РГО может покрывать не более 70 процентов от суммы обязательств, центр мог бы взять на себя условную часть - «купонные выплаты» и повысить привлекательность дальневосточных креативных ЦФА-проектов в глазах инвестора и дать возможность привлечения средств с рынка.
По мнению президента ТПП Сахалинской области Галины Дзюбы:
- Торгово-промышленная палата готова стать площадкой обсуждения новых практик и механизмов поддержки креативных индустрий, в том числе индивидуальных предпринимателей. В 4 квартале инициируем совместную работу с Центром гарантийной поддержки и КРДВ по запуску пилотных проектов повышения доступности кредитования. По итогам будет сформирован пакет предложений, в том числе, в части оптимального размера вознаграждения за предоставление поручительства, риск-подходов анализа креативных (творческих) бизнесов, обеспечения доступа к лизингу оборудования и плечу при выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА). Первый шаг, снижение комиссии за предоставление поручительства для субъектов креативных индустрий Сахалинской области может стать действенным стимулом развития независимых гарантий.
Стороны договорились в ближайшее время активизировать трехсторонний диалог в рамках соглашения по запуску пилотных проектов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня В Сахалинской области обсудили точки роста креативных индустрий
08:57 Сегодня Доля рефинансирования в кредитах наличными в России продолжает расти
09:55 Сегодня Землетрясение магнитудой 4,5 произошло восточнее Малокурильского
10:37 Сегодня Прогноз ВТБ: объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18%
07:51 23 Октября В Южно-Сахалинске прошел рейд по проверке большегрузов
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
16:45 23 Октября МТС открыла для жителей Сахалинской области продажи iPhone Duo
13:12 23 Октября Южно-Сахалинск присоединился к акции "Пироги на четвёртое"
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 14:29 Сегодня В центре "Радуга" Южно-Сахалинска презентовали обновлённый проект "Добрые дети - дому венец"
- 12:38 Вчера Сахалинские студенты смогут подтверждать право на льготный проезд в поездах через цифровой ID в MAX
- 11:17 28 Октября Арсен Венгер увидел игру сахалинца Даниила Кона на чемпионате мира по футболу и фестивале ФИФА
- 10:28 27 Октября В Южно-Сахалинске стартует новый образовательный проект ансамбля "Радостея"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?