Малый бизнес получил возможность открывать счета по биометрии сразу после регистрации компании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ предоставил возможность предпринимателям открыть расчётный счёт сразу после регистрации бизнеса, не посещая отделение. Личность подтверждается через Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.

По словам Юлии Копытовой, биометрическая идентификация становится частью более широкого сервиса дистанционного запуска бизнеса. На пути создания собственного бизнеса предприниматель проходит несколько шагов — регистрацию, выпуск электронной подписи, открытие расчётного счёта, и теперь эти этапы можно пройти полностью онлайн, без личного визита в банк.

Интерес к биометрической идентификации в целом растёт. На июль 2025 года в ЕБС самостоятельно зарегистрировали биометрию 7 млн человек, а на январь 2026 в системе зарегистрировано уже около 9 млн человек. По данным Минцифры, с момента запуска и на январь 2026 года компании оказали россиянам уже 11,5 млн услуг с её помощью.