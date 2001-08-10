На Сахалине обсудили доступность культурных площадок для людей с инвалидностью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча-диалог "Вместе сильнее: равные возможности - общее будущее" прошла 29 октября в главной островной библиотеке. Участники из шести профильных организаций обсудили, как сделать культурные площадки Сахалина доступными для людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, в диалоге приняли участие представители Южно-Сахалинской местной организации "Всероссийское общество инвалидов", регионального отделения "Российской диабетической ассоциации", ГАУ "Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области", ЮСАНОПИИ "Открытое сердце", АНО ДО УЦ "Активное образование" и департамента образования администрации Южно-Сахалинска.

Главный вопрос встречи - переход от разовых мероприятий для людей с инвалидностью к созданию устойчивой доступной среды, где человек становится полноценным участником культурной жизни.

В первом блоке специалисты библиотеки поделились опытом социокультурной адаптации посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Коллеги из других организаций представили собственные форматы работы с маломобильными группами.

В ходе обсуждения участники перечислили основные препятствия, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью при посещении культурных мероприятий: физическая недоступность части площадок, нехватка информации о событиях, сложности с транспортом и логистикой, коммуникативные барьеры.

По итогам встречи организации договорились о совместной работе над созданием инклюзивной среды. Участники будут обмениваться информацией и объединять ресурсы, чтобы культурные учреждения региона стали доступными для всех посетителей.