Новый сквер на проспекте Мира в Южно-Сахалинске стал любимым местом отдыха семей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске растёт востребованность новых общественных пространств, ориентированных на семейный досуг. Системный подход к развитию городской среды позволяет наполнять областной центр качественной инфраструктурой для отдыха детей и их родителей.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, городские скверы сегодня проектируют с заботой о каждом жителе. Создают безбарьерную среду для молодых мам, безопасные городки для детей и уютные зоны для тихого отдыха.

Яркий пример - новый сквер на проспекте Мира, 249А. Общественное пространство открыли этим летом, и оно сразу стало одним из самых любимых мест отдыха у жителей 9-го микрорайона. Здесь обустроены удобные пешеходные дорожки, комфортное уличное освещение, лавочки и современный игровой городок.

По соседству расположен детский сад № 48 "Малыш", поэтому для многих родителей путь домой теперь обязательно пролегает через новую зону отдыха. Каждый день вместе со своей семьёй здесь проводит время и многодетная мама Валерия Консулова.

В Южно-Сахалинске очень много таких уютных пространств. Мы переехали сюда три года назад, и город сразу приятно впечатлил нас своей ориентированностью на семьи с детьми. Здесь создано огромное количество площадок, современных скверов и разнообразного досуга для детей.