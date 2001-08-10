С начала года работу нашли 62% сахалинцев с инвалидностью, обратившихся в Кадровый центр
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Трудоустройство жителей с инвалидностью находится на особом контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. В регионе помогают подобрать работу с учётом состояния здоровья и квалификации, получить новую профессию и стабильный доход.
Как сообщили ТИА "Острова" в кадровом центре, с начала 2026 года за помощью в Кадровый центр региона обратились 611 жителей с инвалидностью. Из них 381 человек уже нашёл работу - это более 62% соискателей.
Сахалинцы и курильчане устроились охранниками, пекарями, поварами, сторожами, электромонтёрами, монтажниками электрооборудования летательных систем, подсобными рабочими, уборщиками территорий и служебных помещений. При этом 49 человек заняли субсидированные рабочие места, ещё 44 - в рамках установленных для работодателей квот.
Чаще всего соискатели с инвалидностью обращаются за профориентацией - с начала года такую помощь получили 503 человека. Ещё 209 воспользовались социальной адаптацией, 88 - психологической поддержкой. Эти услуги помогают оценить профессиональные возможности, подготовиться к собеседованию и увереннее чувствовать себя при поиске работы, - отметила директор Кадрового центра "Работа России" Сахалинской области Елена Савельева.
Один из тех, кому помогли специалисты, - 33-летний участник СВО с инвалидностью Иван Чурсин из Южно-Сахалинска. После возвращения со службы он решил найти работу по специальности, полученной в Сахалинском государственном университете, - в сфере охраны труда. Однако опыта работы по этому направлению у мужчины не было.
В Южно-Сахалинском Кадровом центре ему помогли подобрать вакансии, направили резюме нескольким работодателям и организовали собеседование в компании "РВК-Сахалин". В результате Иван получил постоянную работу специалистом по охране труда.
Хотелось работать по специальности, но без опыта найти подходящее место было непросто. В Кадровом центре помогли связаться с работодателем и пройти собеседование. Теперь у меня постоянная работа и возможность развиваться в профессии, - поделился Иван Чурсин.
Карьерные консультанты также помогают составить резюме, подготовиться к собеседованию и освоить новую специальность. С начала года на бесплатное профессиональное обучение, в том числе по нацпроекту "Кадры", запущенному по инициативе Президента РФ Владимира Путина, направили 32 человека с ОВЗ.
Получить бесплатную консультацию, узнать о вакансиях и возможностях профессионального обучения можно в любом филиале Кадрового центра региона.
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