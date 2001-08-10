С начала года на Дальневосточной железной дороге травмы получили восемь детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ДФО Юрий Боярчук выступил перед юными железнодорожниками с лекцией «Непроизводственный травматизм детей и подростков». Встреча была посвящена предупреждению несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, особую актуальность теме придаёт рост числа электротравм среди несовершеннолетних. С начала 2026 года на Дальневосточной железной дороге травмированы восемь детей и подростков. Четверо из них получили электротравмы, тогда как за аналогичный период прошлого года – один ребёнок.
Профилактические встречи призваны сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к собственной безопасности и понимание опасностей, связанных с нахождением на железной дороге.
Дальневосточная железная дорога напоминает: железнодорожная инфраструктура – зона повышенной опасности. Запрещается подниматься на крыши вагонов и опоры контактной сети, приближаться к проводам и другим токоведущим частям. Переходить пути необходимо только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.
Родителям необходимо регулярно обсуждать с детьми правила безопасного поведения на железной дороге и объяснять, к каким последствиям могут привести игры вблизи путей и попытки забраться на подвижной состав.
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