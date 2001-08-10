17:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске на два дня ограничат движение по улице Антона Буюклы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проезд транспорта будет закрыт на участке от пересечения с улицей Дзержинского до проспекта Мира ежедневно 8 и 9 октября в период с 09.00 до 18.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ограничения связаны с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
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