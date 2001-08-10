Тихоокеанское
информационное агентство
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17:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на два дня ограничат движение по улице Антона Буюклы

В Южно-Сахалинске на два дня ограничат движение по улице Антона Буюклы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проезд транспорта будет закрыт на участке от пересечения с улицей Дзержинского до проспекта Мира ежедневно 8 и 9 октября в период с 09.00 до 18.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения связаны с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

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