В Южно-Сахалинске завершают возведение каркаса новой школы №4

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается строительство нового здания школы №4 в 19-м микрорайоне. Образовательный комплекс на 1100 мест станет одним из крупнейших в городе: объект включает 13 монолитных блоков общей площадью 34 тысячи квадратных метров.

Ход строительства на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. По поручению главы города руководство и специалисты профильных структур ведут ежедневный мониторинг объекта и постоянно взаимодействуют с подрядчиком. Сегодня здесь задействовано 40 рабочих и три единицы техники.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, заместитель начальника управления капитального строительства Артём Шипилов сообщил, что подрядчик выходит на финишную прямую по возведению железобетонного каркаса здания: бригады завершают бетонирование трёх последних блоков. Каркас практически готов, параллельно ведётся устройство внутриплощадочных инженерных сетей – теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

До наступления холодов строители планируют закрыть тепловой контур первых двух блоков – это позволит перейти к внутренним отделочным работам. Закрытие периметра остальных секций комплекса будет поэтапным и завершится к весне.

Представитель подрядной организации Алексей Земляков отметил, что работы идут по графику. Большая часть материалов для формирования теплового контура и монтажа кровли уже доставлена на площадку, остальные позиции на подходе – логистикой занимаются постоянно.

Проект образовательного комплекса будет отвечать современным стандартам: помимо учебных кабинетов с передовым оборудованием здесь предусмотрены два спортивных зала, отдельный тренажёрный зал, собственный бассейн и витражная оранжерея под зимний сад, а также актовый зал на 350 мест. На прилегающей территории обустроят футбольное поле и беговые дорожки. Завершить строительство школы №4 планируют во второй половине следующего года.