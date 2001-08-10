В Южно-Сахалинске завершают возведение каркаса новой школы №4
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается строительство нового здания школы №4 в 19-м микрорайоне. Образовательный комплекс на 1100 мест станет одним из крупнейших в городе: объект включает 13 монолитных блоков общей площадью 34 тысячи квадратных метров.
Ход строительства на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. По поручению главы города руководство и специалисты профильных структур ведут ежедневный мониторинг объекта и постоянно взаимодействуют с подрядчиком. Сегодня здесь задействовано 40 рабочих и три единицы техники.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, заместитель начальника управления капитального строительства Артём Шипилов сообщил, что подрядчик выходит на финишную прямую по возведению железобетонного каркаса здания: бригады завершают бетонирование трёх последних блоков. Каркас практически готов, параллельно ведётся устройство внутриплощадочных инженерных сетей – теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
До наступления холодов строители планируют закрыть тепловой контур первых двух блоков – это позволит перейти к внутренним отделочным работам. Закрытие периметра остальных секций комплекса будет поэтапным и завершится к весне.
Представитель подрядной организации Алексей Земляков отметил, что работы идут по графику. Большая часть материалов для формирования теплового контура и монтажа кровли уже доставлена на площадку, остальные позиции на подходе – логистикой занимаются постоянно.
Проект образовательного комплекса будет отвечать современным стандартам: помимо учебных кабинетов с передовым оборудованием здесь предусмотрены два спортивных зала, отдельный тренажёрный зал, собственный бассейн и витражная оранжерея под зимний сад, а также актовый зал на 350 мест. На прилегающей территории обустроят футбольное поле и беговые дорожки. Завершить строительство школы №4 планируют во второй половине следующего года.
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