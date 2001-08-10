На Сахалине идёт набор в мобильные огневые группы для защиты инфраструктуры от дронов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области идёт набор граждан в мобильные огневые группы, предназначенные для защиты объектов стратегически важной инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов. Служба в МОГ проходит в формате пребывания в резерве.
Это означает, что заключившие специальный контракт граждане проходят военные и специальные сборы без отрыва от основного места работы с сохранением среднего заработка. В период сборов, которые длятся не менее месяца, резервисты получают необходимые знания и навыки.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, подготовка личного состава МОГ проходит на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО «Троицкий» под руководством инструкторов – участников спецоперации. Программа включает тактическую, инженерную и огневую подготовки, а также дневные и ночные стрельбы с применением технических средств разведки и наблюдения: детекторов обнаружения дронов, приборов ночного видения, биноклей.
После одиночной подготовки бойцы переходят к занятиям на автомобилях высокой проходимости УАЗ. На каждой машине установлен пулемёт на турели, а также имеются комплексы приборов разведки и наблюдения. В роли условного противника выступают реальные дроны-камикадзе, запускаемые инструкторами.
Для граждан, вступивших в мобильные огневые группы, предусмотрен пакет социальных гарантий: сохранение рабочего места и среднего заработка по основному месту работы, денежное довольствие и дополнительные выплаты от Минобороны, бесплатное питание, проживание, медицинское обеспечение и многое другое.
Бойцы мобильных огневых групп не привлекаются к участию в специальной военной операции. Их задача – охрана объектов и границ непосредственно в Сахалинской области. Для вступления в ряды МОГ необходимо подать заявление и пакет документов в военный комиссариат по месту жительства. Получить консультацию и узнать подробности можно по телефонам: 300-809 (доб. 12), 7-914-756-54-64.
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