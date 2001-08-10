Теорию и практику кибербезопасности обсудят на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 15 октября 2026 года пройдёт экспертная сессия "Кибербезопасность на островах". Мероприятие проводится в рамках конференции "СахалинТех Security 2026".
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области, организатором сессии выступает ведомство совместно с системным интегратором "МАСКОМ-Техлайн". "СахалинТех Security" - профессиональная площадка для обсуждения актуальных вопросов и практических подходов к обеспечению информационной безопасности и импортозамещения.
В расширенной программе мероприятия - дискуссионная площадка и практический трек с участием ведущих специалистов отрасли. Участники смогут познакомиться с аналитическими и экспертными докладами, обсудить актуальные вопросы кибербезопасности напрямую с представителями компаний и задать вопросы экспертам.
В рамках практического трека пройдут расширенные мастер-классы от технических специалистов вендоров, обучения по работе со средствами защиты информации, а также бизнес-игра "Защити свою организацию!".
Спикерами сессии выступят эксперты ведущих российских ИТ-компаний: ГК "Солар", "Лаборатория Касперского", UserGate, ИнфоТеКС, RuDesktop, РЕД СОФТ, YADRO, Deckhouse, MONT, а также представители региональных организаций.
Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Экономика данных", инициатором которого выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Нацпроект направлен на формирование безопасной, устойчивой и независимой цифровой среды: развитие отечественных решений, защиту персональных и государственных данных, повышение компетенций в сфере кибербезопасности. Сессия на Сахалине - важный шаг в укреплении регионального контура информационной безопасности и развитии кадрового потенциала отрасли.
Сегодня защита данных - не просто отдельная задача ИТ-отдела, а базовая необходимость для любой организации. На сессии "Кибербезопасность на островах" мы объединяем теорию и практику: участники смогут не только услышать о современных угрозах и отечественных решениях, но и на деле разобраться, как выстроить защиту. Уверен, что такой формат - с дискуссиями, мастер-классами и бизнес-игрой - поможет специалистам получить максимально прикладные знания и сразу применить их в своих организациях, - отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Организаторы приглашают специалистов и представителей организаций, обеспечивающих мероприятия по защите информации и импортозамещению, присоединиться к мероприятию и стать частью профессионального диалога о кибербезопасности на островах.
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