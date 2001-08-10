Кадровый центр помог трудоустроиться 328 жителям Сахалина с инвалидностью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На портале «Работа в России» для сахалинцев с инвалидностью доступны 36 квотируемых рабочих мест. Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре «Работа России» Сахалинской области, работодатели ищут бухгалтеров, инженеров, кондитеров, учителей, электромонтёров и других специалистов.
Рабочие места предлагают предприятия рыбной отрасли, энергетики и связи, образовательные учреждения, производственные компании и другие организации. Среди работодателей — «Сахалинэнергосбыт», «Ростелеком», Охинская ТЭЦ, Южно-Курильский рыбокомбинат, детские сады и школы региона.
Среди доступных предложений также есть вакансии менеджера по подбору персонала, специалиста офиса продаж, помощника капитана, архивариуса, подсобного рабочего, дворника, грузчика и фасовщика.
«В этом году на квотируемые рабочие места трудоустроились 33 человека, а всего работу нашли 328 жителей региона с инвалидностью. Для каждого важно подобрать вариант, который действительно подходит по опыту, условиям и возможностям. Карьерные консультанты помогают сориентироваться в вакансиях, подготовиться к собеседованию и связаться с работодателем», — рассказала директор Кадрового центра Елена Савельева.
За содействием в поиске работы обратились 544 человека с инвалидностью. Ещё 21 соискателя направили на обучение. Кадровый центр консультирует работодателей по вопросам квотирования рабочих мест, помогает разместить вакансии и подобрать подходящих кандидатов. Ознакомиться с актуальными предложениями можно на портале «Работа в России» или в любом филиале Кадрового центра.
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