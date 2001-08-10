МТС первой запустила связь в сахалинском Зеленодольске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС сообщает о запуске сети мобильной связи в селе Зеленодольск Анивского района. Благодаря новому телеком-оборудованию здесь впервые появился мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с и голосовая связь МТС. Проект реализован совместно с Министерством цифрового развития Сахалинской области.
Инженеры МТС запустили новое телеком-оборудование в селе Зеленодольск и обеспечили малый населенный пункт надежной голосовой связью и высокоскоростным интернетом. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, общаться с родственниками и друзьями в интернете. Ранее в Зеленодольске полностью отсутствовало покрытие сотовой сети.
Также в Зеленодольске расположен Таранайский лососевый рыбоводный завод - предприятие, которое специализируется на воспроизводстве кеты. Построенная МТС телеком-инфраструктура поможет эффективнее развивать инновационные цифровые решения для предприятия аквакультуры.
Зеленодольск - небольшое село на реке Таранай, примерно в 14 километрах от города Анива. Здесь проживает всего около 40 человек. До 1945 года оно называлось Камитараннай. После перехода Южного Сахалина к СССР село получило современное название, отражающее природный образ местности.
«Белых пятен» на карте Сахалинской области становится все меньше. МТС непрерывно ведет работы по строительству и расширению сети высокоскоростного интернета в островном регионе. Программа модернизации охватывает как крупные города, так и небольшие села. Только в сентябре 2026 года мы запустили LTE в нескольких населенных пунктах Корсаковского и Томаринского района, где ранее не было сети мобильной связи. До конца 2026 года LTE-покрытие будет расширено еще в нескольких районах острова - Невельском, Холмском, Углегорском, Тымовском и Макаровском», - рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
«Для нас особенно ценно, что связь появилась именно там, где её раньше не было вовсе. Это не просто расширение покрытия – это создание базовой инфраструктуры для нормальной жизни. Мы продолжим работу по подключению самых отдалённых населённых пунктов, чтобы каждый житель Сахалинской области чувствовал себя частью единого цифрового пространства», – отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
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