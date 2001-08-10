"Аврора" открыла продажу билетов из Южно-Сахалинска в Шанхай на зиму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы по маршруту Южно-Сахалинск — Шанхай и обратно в сезоне зимнего расписания 2026-2027 годов. Как рассказали ТИА «Острова» в авиакомпании, в период с 1 ноября 2026 года по 21 марта 2027 года рейсы будут выполняться по воскресеньям.
Вылет из Южно-Сахалинска запланирован в 00:30, прилёт в Шанхай — в 02:00. Обратный вылет из Шанхая — в 03:00, прилёт в Южно-Сахалинск — в 10:00.
Тариф экономического класса обслуживания начинается от 27 300 рублей. Количество мест по данному тарифу ограничено. Рейсы будут выполняться на комфортабельных воздушных судах А319 в компоновке класс Бизнес и Эконом.
Рейс из Южно-Сахалинска в Шанхай появился в маршрутной сети авиакомпании «Аврора» в июле 2026 года и стабильно пользуется спросом у пассажиров.
Авиакомпания напоминает, что Китай продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Для поездки в Китай гражданину России потребуется только действующий заграничный паспорт. Это значительно упростит и ускорит путешествия.
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