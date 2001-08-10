Дальневосточные студенты получат "Цифровую среду"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ бесплатно обеспечит оборудованием и программным обеспечением для пропускных систем средние специальные учебные заведения в ДФО. Проект «Цифровая среда» на Дальнем Востоке начали внедрять в 2025 году с Хабаровского колледжа водного транспорта, сейчас подключились ссузы Приморского края. Студенты смогут использовать дебетовые карты ВТБ в качестве пропуска.
Для школ предусмотрены также оповещения родителей входе ребенка в школу и возможность заказа горячего питания (в т.ч. льготного) прямо в мобильном приложении банка. В ближайшее время в сервисе появится новый полезный для пользователей функционал – например, история всех проходов ребенка в день через проходную школы за день, а также возможность выбрать в ВТБ Онлайн и заказать горячее питание на продленке. «Цифровая среда» бесплатна и для учащихся, и для учебных заведений.
За последние два года «Цифровая среда» запустилась более чем в десятке регионов России от Мурманской области до Приморья. Ее используют более 63,5 тысяч студентов и преподавателей средних и высших учебных заведений, а в школах - около 700 тысяч детей, родителей и педагогов.
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