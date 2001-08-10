В Южно-Сахалинске водитель грузовика выгрузил строительные отходы на контейнерную площадку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники транспортной компании, отвечающей за вывоз коммунальных отходов, зафиксировали факт несанкционированного сброса строительного мусора на контейнерной площадке по улице Котиковая, 50А. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном операторе по обращению с коммунальными отходами, инцидент произошёл во время планового вывоза твёрдых коммунальных отходов.
Работник подрядной организации стал свидетелем того, как водитель грузового автомобиля выгружал строительные отходы на контейнерную площадку. Действуя согласно инструкции, сотрудник зафиксировал нарушение и передал информацию региональному оператору. В настоящее время сведения о нарушении переданы специалистами диспетчерской службы в администрацию Южно-Сахалинска для принятия мер реагирования.
Региональный оператор напоминает: вывоз строительных отходов, образующихся при капитальном ремонте, является зоной ответственности самого отходообразователя. К таким отходам относятся бой кирпича и бетона, газоблоки и шлакоблоки, обломки перегородок, арматура, кровельные материалы, остатки строительных смесей, битая плитка и ёмкости из-под красок. В эту же категорию попадают растительные отходы: ветки, листва и древесные остатки после спила деревьев.
Размещение подобных отходов в баках для коммунального мусора запрещено. Нарушение влечёт административную ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. Штрафы составляют для физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей.
Единственный цивилизованный способ избежать проблем и штрафов — заключить договор со специализированной компанией на вывоз строительных отходов. Региональный оператор также обращается к гражданам, ставшим свидетелями несанкционированного сброса. Для содействия привлечению нарушителей к ответственности необходимо зафиксировать факт на фото или видео и направить обращение с доказательствами в Росприроднадзор по Сахалинской области, Сахалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру или МВД России.
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