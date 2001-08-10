Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Курильских островах военнослужащие мотострелковой дивизии гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа осваивают различные методы противодействия вражеским беспилотникам.

В ходе теоретической подготовки военнослужащие изучают основные типы беспилотников подразделений ВСУ, включая самолётные, а также западные дроны, которые противник применяет в зоне СВО.

На практических занятиях опытные офицеры - участники СВО обучают военнослужащих пользоваться детекторами обнаружения дронов, антидроновыми ружьями и аппаратурой радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, для бойцов предусмотрен отдельный курс по уничтожению FPV-дронов из гладкоствольного оружия. На занятиях они отработают различные приёмы стрельбы, включая стрельбу из движущегося автомобиля.

Подобная подготовка позволяет военнослужащим эффективно противодействовать беспилотникам противника в любых условиях обстановки, а полученные навыки имеют ключевое значение при выполнении задач по предназначению, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ВВО.