Тихоокеанское
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12:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Курильских островах обучаются уничтожать вражеские беспилотники

Военнослужащие на Курильских островах обучаются уничтожать вражеские беспилотники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Курильских островах военнослужащие мотострелковой дивизии гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа осваивают различные методы противодействия вражеским беспилотникам.

В ходе теоретической подготовки военнослужащие изучают основные типы беспилотников подразделений ВСУ, включая самолётные, а также западные дроны, которые противник применяет в зоне СВО.

На практических занятиях опытные офицеры - участники СВО обучают военнослужащих пользоваться детекторами обнаружения дронов, антидроновыми ружьями и аппаратурой радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, для бойцов предусмотрен отдельный курс по уничтожению FPV-дронов из гладкоствольного оружия. На занятиях они отработают различные приёмы стрельбы, включая стрельбу из движущегося автомобиля.

Подобная подготовка позволяет военнослужащим эффективно противодействовать беспилотникам противника в любых условиях обстановки, а полученные навыки имеют ключевое значение при выполнении задач по предназначению, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ВВО.

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