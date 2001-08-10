Более 1400 сахалинцев и курильчан нашли работу на ярмарках вакансий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители региона устроились продавцами, охранниками, слесарями по эксплуатации и ремонту газового оборудования, обработчиками рыбы и морепродуктов, крановщиками, слесарями-сантехниками, монтажниками, поварами, машинистами автомобильного крана, плотниками, водителями погрузчика.

Прямое общение с работодателем помогает быстрее оценить вакансию и понять, подходит ли ему конкретная работа. В этом году мероприятия посетили 3284 человека, почти половина из них трудоустроились.

«Карьерные консультанты Кадрового центра работают с соискателями индивидуально: подбирают вакансии, помогают подготовить резюме и определить дальнейший профессиональный маршрут. При необходимости подбирают обучение по программам национального проекта «Кадры»», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Кадровый центр помогает не только людям найти работу, но и компаниям — сотрудников. Специалисты подбирают кандидатов под требования работодателя и организуют встречи с соискателями. Для этого проводят ярмарки вакансий, мини-ярмарки, открытые отборы, отраслевые встречи, профтуры и выездные мероприятия.

Получить консультацию можно в любом Кадровом центре региона. Специалисты помогут найти работу или сотрудника, подобрать обучение и организовать встречу под конкретную кадровую задачу.