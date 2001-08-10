Более 1400 сахалинцев и курильчан нашли работу на ярмарках вакансий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители региона устроились продавцами, охранниками, слесарями по эксплуатации и ремонту газового оборудования, обработчиками рыбы и морепродуктов, крановщиками, слесарями-сантехниками, монтажниками, поварами, машинистами автомобильного крана, плотниками, водителями погрузчика.
Прямое общение с работодателем помогает быстрее оценить вакансию и понять, подходит ли ему конкретная работа. В этом году мероприятия посетили 3284 человека, почти половина из них трудоустроились.
«Карьерные консультанты Кадрового центра работают с соискателями индивидуально: подбирают вакансии, помогают подготовить резюме и определить дальнейший профессиональный маршрут. При необходимости подбирают обучение по программам национального проекта «Кадры»», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Кадровый центр помогает не только людям найти работу, но и компаниям — сотрудников. Специалисты подбирают кандидатов под требования работодателя и организуют встречи с соискателями. Для этого проводят ярмарки вакансий, мини-ярмарки, открытые отборы, отраслевые встречи, профтуры и выездные мероприятия.
Получить консультацию можно в любом Кадровом центре региона. Специалисты помогут найти работу или сотрудника, подобрать обучение и организовать встречу под конкретную кадровую задачу.
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