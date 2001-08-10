Тихоокеанское
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17:08, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске на улице Восточной обустроили детскую площадку

В Поронайске на улице Восточной обустроили детскую площадку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во дворе дома № 61 по улице Восточной в Поронайске завершили обустройство новой детской площадки. Работы выполнили в рамках программы «Дальневосточные дворы» за счёт единой президентской субсидии.

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На территории установили игровой комплекс, качели, карусель и другие игровые элементы. На площадке уложили резиновое покрытие, оборудовали ограждение и поставили скамейки.

Поронайск участвует в программе ежегодно. В прошлом году детскую площадку обустроили возле дома № 21 по улице Восточной, а годом ранее – у дома № 17 по улице Сахалинской.

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Посетителям необходимо соблюдать правила пользования площадкой и учитывать возрастные ограничения, указанные на игровом оборудовании.

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