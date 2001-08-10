Южно-Сахалинский образовательный форум "Образование – энергия будущего" стартует 25 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 сентября в Южно-Сахалинске стартует седьмой образовательный форум «Образование – энергия будущего». Тема этого года – «Город – Семья – Образование». Ожидается более 2000 участников: педагогов школ и детсадов, учеников, родителей, студентов, представителей бизнеса и муниципалитетов. Своим опытом поделятся эксперты из Москвы, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Красноярска, Сухого Лога и Экибастуза. Программа рассчитана на два дня – мастер-классы, творческие лаборатории, открытые встречи и практикумы. Расписание опубликовано на сайте форума.
В детском саду №28 «Матрёшка» несколько лет работает мультстудия «Аниматрёники», где занимаются в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас воспитанники готовят мультфильм о жизни игрушек в детском саду: малыши раскрашивают фигурки, придумывают имена и лепят декорации. По словам педагогов, занятия развивают мышление, речь, моторику и учат работать в команде. В детсаду №48 «Малыш» действует студия «Маяк» – там создано более 40 мини-произведений и идёт работа над серией о путешествии тюленёнка Белька. Воспитанники изучают природу и культуру островного региона, а в конце года для них устраивают открытый показ в атмосфере кинотеатра.
Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, форум проводится с 2019 года и помогает внедрять новые практики: развивающее образование в детсадах и начальной школе, полилингвальное дошкольное обучение, расшколивание и STEAM-образование. Для педагогов это возможность обмена опытом: например, в школе №7 в рамках форума пройдёт краеведческая интерактивная игра – ребята будут исследовать Сахалин и Курилы и создавать общую карту.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:16 Сегодня Сахалинцы получили перерасчет платы за ЖКХ после вмешательства прокуратуры
11:11 Сегодня 13-летний сахалинец ночью угнал машину у родителей и попал в аварию
08:25 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел мастер-класс по китайской каллиграфии
09:14 Сегодня Сахалинские поэты и музыканты выступят в главной библиотеке острова
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
09:04 11 Сентября В прокуратуре Южно-Сахалинска открыта горячая линия по правам инвалидов
14:14 11 Сентября В селе Восточное на Сахалине в частном доме нашли тела двух человек
09:43 11 Сентября В Южно-Сахалинске при земляных работах нашли мину времен Второй мировой воны
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:03 18 Августа «Кристалл U18» готовится к сезону ЮХЛ под руководством нового тренера
Выбор редакции
- 08:25 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел мастер-класс по китайской каллиграфии
- 11:50 Вчера В Южно-Сахалинске открыли обновлённую "Аллею счастливого материнства"
- 10:34 10 Сентября На Сахалине открылась выставка "Сотый корабль" памяти траулера у Лопатино
- 11:38 9 Сентября В детсаду "Семицветик" Южно-Сахалинска дошколятам объяснили разницу между мусором и отходами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?