Южно-Сахалинский образовательный форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 сентября в Южно-Сахалинске стартует седьмой образовательный форум «Образование – энергия будущего». Тема этого года – «Город – Семья – Образование». Ожидается более 2000 участников: педагогов школ и детсадов, учеников, родителей, студентов, представителей бизнеса и муниципалитетов. Своим опытом поделятся эксперты из Москвы, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Красноярска, Сухого Лога и Экибастуза. Программа рассчитана на два дня – мастер-классы, творческие лаборатории, открытые встречи и практикумы. Расписание опубликовано на сайте форума.

В детском саду №28 «Матрёшка» несколько лет работает мультстудия «Аниматрёники», где занимаются в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас воспитанники готовят мультфильм о жизни игрушек в детском саду: малыши раскрашивают фигурки, придумывают имена и лепят декорации. По словам педагогов, занятия развивают мышление, речь, моторику и учат работать в команде. В детсаду №48 «Малыш» действует студия «Маяк» – там создано более 40 мини-произведений и идёт работа над серией о путешествии тюленёнка Белька. Воспитанники изучают природу и культуру островного региона, а в конце года для них устраивают открытый показ в атмосфере кинотеатра.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, форум проводится с 2019 года и помогает внедрять новые практики: развивающее образование в детсадах и начальной школе, полилингвальное дошкольное обучение, расшколивание и STEAM-образование. Для педагогов это возможность обмена опытом: например, в школе №7 в рамках форума пройдёт краеведческая интерактивная игра – ребята будут исследовать Сахалин и Курилы и создавать общую карту.