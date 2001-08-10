Подготовка к отопительному сезону в Южно-Сахалинске вышла на финишную прямую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершается подготовка к отопительному сезону. Комплексную работу ведут «Сахалинская коммунальная компания» и управляющие организации города. Мероприятия на особом контроле департамента городского хозяйства.

Генеральный директор «СКК» Максим Беккер сообщил, что ремонтная программа охватила ключевые коммуникации. В план вошли самые ветхие участки, где прошлой зимой фиксировали повреждения. На улице Комсомольской – от Детской до Фабричной – заменили 200 метров трубопровода. В центральной части города при капремонте Чеховского коллектора обновили около 850 метров труб разного диаметра – в районах улиц Поповича, Чехова, Антона Буюклы и у аптеки №1. На Чехова восстановили дорожное полотно, 14 сентября открыли сквозное движение. Завершены работы на Дзержинского. Капремонт выполнили и на территории областной клинической больницы, переложив 425 метров теплотрассы. Из крупных объектов в работе остаётся только отрезок на улице Ленина.

Беккер отметил, что подготовительные мероприятия вышли на итоговую стадию – документы передали в департамент городского хозяйства. Готовность оценивают высоко: если при пусконаладке возникнут вопросы, у компании есть силы и средства для оперативного устранения.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, управляющие компании завершают подготовку – их готовность превышает 80%. Они передают ресурсоснабжающей организации акты о промывке и гидравлических испытаниях внутридомовых систем.