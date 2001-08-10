Дмитрий Медведев считает, что российский народ проходит любые испытания с достоинством и внутренней силой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, в интервью «Ведомостям» высказал свое мнение по многим вопросам, волнующим жителей страны. Среди тем – изменения в государстве и обществе, отечественный IT-сектор и кибербезопасность.

Дмитрий Медведев надеется, что нынешний этап развития России в будущем будет оценен историками как период, когда власти не просто сохранили страну, а снова вывели ее в разряд великих держав. За последние 20 лет изменилось не только государство, но и общество, при этом главным запросом остается социальная справедливость во всех ее формах

«Два десятилетия – достаточно длительный срок. За это время российское общество выдержало немало серьезных испытаний. Думаю, что никакому другому народу не удалось бы пройти их с таким достоинством и внутренней силой. Не испугаться угроз, не поддаться на провокации, не растерять свои исконные традиции и ценности. Твердо продолжить собственный путь в истории и уверенно смотреть в будущее, приближая победу над врагами Отечества. Российский народ стал по-настоящему единым», - отметил политик.

Дмитрий Медведев рассказал, что сейчас проводится активная работа с дружественными странами по вопросам сотрудничества в сфере контроля и противодействия трансграничным киберугрозам. Прежде всего с партнерами по ШОС, БРИКС, с рядом государств Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. В российском IТ-секторе сохраняется риск использования открытых библиотек, контролируемых зарубежными компаниями. Зампред Совбеза РФ отметил, что для обеспечения замены зарубежных IТ-продуктов на отечественные сформирована целая система экономических стимулов. Ими могут пользоваться как производители, так и потребители.

Фото: Екатерина Штукина