В эту пятницу в России стартуют выборы депутатов Государственной думы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже в эту пятницу, 18 сентября, стартуют трёхдневные выборы в Государственную думу России. Голосование продлится с 18 по 20 сентября включительно.

Эксперты отмечают, что растянутый на несколько дней формат голосования стал ответом на запрос общества: людям так удобнее, а у избирательной системы появляется больше времени для качественной организации процесса. По мнению специалистов, это снижает общий уровень напряжения и делает процедуру более доступной для разных категорий граждан.

- Трёхдневное голосование – это, конечно, дополнительная нагрузка для избирательных комиссий всех уровней, но главное здесь в другом: людям так удобнее, - считает руководитель регионального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Андрей Фугенфиров. – Есть категории граждан, которые работают и в выходные дни, и у них не всегда есть возможность отпроситься у работодателя. Есть и разные другие обстоятельства, которые влияют на то, может человек прийти на участок или нет в определённый день. Поэтому три дня для голосования – это как раз тот формат, который удобен для людей: можно проголосовать в один из предложенных дней, без ущерба работе.

- Трёхдневное голосование даёт сразу несколько плюсов, - считает председатель Совета Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова. – Во-первых, повышается явка: когда людям удобно, они чаще приходят на выборы, а значит, результат лучше отражает мнение всего общества. Во-вторых, атмосфера становится спокойнее: когда голосование растянуто по дням, страсти не накаляются так сильно, как в один день, и меньше риска, что кто-то попробует устроить провокацию.

В итоге трёхдневное голосование создаёт комфортные условия для всех участников процесса: избиратели получают свободу выбора, организаторы – равномерную работу, а общество – более полное выражение воли граждан.