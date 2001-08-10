Первые выплаты погорельцам с Тихоокеанской в Южно-Сахалинске поступят в течение суток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу с жителями дома №28 по улице Тихоокеанской, который пострадал от пожара на кровле. Сегодня первые заявители получат материальную помощь.
Руководители профильных департаментов мэрии, МЧС и социальных служб вступили в общий чат дома в мессенджере МАХ для оперативного обмена информацией. Жительница Наталья Кочетова отметила, что комиссия работала с 11 утра воскресенья, заявления принимали быстро, а администрация на постоянной связи.
Как рассказал директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска» Евгений Байкалов, от жителей приняли 68 заявлений на выплаты, связанные с ликвидацией ЧС. 34 из них уже проверили и внесли в реестр. В течение суток деньги начнут поступать на указанные счета в безналичной форме.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, заявления на выплаты по линии ГО и ЧС принимают по адресу: улица Вокзальная, 71а, ежедневно с 09:00 в течение 10 дней с момента введения режима ЧС. Телефон для справок: 300-955. Отдельным категориям – семьям с несовершеннолетними детьми, неработающим пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы – положены выплаты по линии департамента социальной политики до 50 тысяч рублей. Обращаться по адресу: Комсомольская, 169, кабинеты 3, 6, 9.
Восстановление крыши пройдёт в два этапа. До 6 октября выполнят общестроительные работы и закроют контур, полный комплекс с металлическим покрытием и утеплением чердака завершат в ноябре. Ход работ на личном контроле мэра Сергея Надсадина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:16 Сегодня Сахалинцы получили перерасчет платы за ЖКХ после вмешательства прокуратуры
11:11 Сегодня 13-летний сахалинец ночью угнал машину у родителей и попал в аварию
08:25 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел мастер-класс по китайской каллиграфии
09:14 Сегодня Сахалинские поэты и музыканты выступят в главной библиотеке острова
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
09:04 11 Сентября В прокуратуре Южно-Сахалинска открыта горячая линия по правам инвалидов
14:14 11 Сентября В селе Восточное на Сахалине в частном доме нашли тела двух человек
09:43 11 Сентября В Южно-Сахалинске при земляных работах нашли мину времен Второй мировой воны
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:03 18 Августа «Кристалл U18» готовится к сезону ЮХЛ под руководством нового тренера
Выбор редакции
- 08:25 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел мастер-класс по китайской каллиграфии
- 11:50 Вчера В Южно-Сахалинске открыли обновлённую "Аллею счастливого материнства"
- 10:34 10 Сентября На Сахалине открылась выставка "Сотый корабль" памяти траулера у Лопатино
- 11:38 9 Сентября В детсаду "Семицветик" Южно-Сахалинска дошколятам объяснили разницу между мусором и отходами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?