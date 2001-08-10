Первые выплаты погорельцам с Тихоокеанской в Южно-Сахалинске поступят в течение суток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу с жителями дома №28 по улице Тихоокеанской, который пострадал от пожара на кровле. Сегодня первые заявители получат материальную помощь.

Руководители профильных департаментов мэрии, МЧС и социальных служб вступили в общий чат дома в мессенджере МАХ для оперативного обмена информацией. Жительница Наталья Кочетова отметила, что комиссия работала с 11 утра воскресенья, заявления принимали быстро, а администрация на постоянной связи.

Как рассказал директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска» Евгений Байкалов, от жителей приняли 68 заявлений на выплаты, связанные с ликвидацией ЧС. 34 из них уже проверили и внесли в реестр. В течение суток деньги начнут поступать на указанные счета в безналичной форме.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, заявления на выплаты по линии ГО и ЧС принимают по адресу: улица Вокзальная, 71а, ежедневно с 09:00 в течение 10 дней с момента введения режима ЧС. Телефон для справок: 300-955. Отдельным категориям – семьям с несовершеннолетними детьми, неработающим пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы – положены выплаты по линии департамента социальной политики до 50 тысяч рублей. Обращаться по адресу: Комсомольская, 169, кабинеты 3, 6, 9.

Восстановление крыши пройдёт в два этапа. До 6 октября выполнят общестроительные работы и закроют контур, полный комплекс с металлическим покрытием и утеплением чердака завершат в ноябре. Ход работ на личном контроле мэра Сергея Надсадина.