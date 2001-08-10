Жители четырёх районов Сахалина могут заказать вывоз строительного мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами расширил перечень услуг. Теперь жители Южно-Сахалинска, Анивского, Корсаковского и Холмского районов могут заказать вывоз строительных отходов на коммерческой основе. Заявки принимают от 1 кубического метра.

Оформить заявку можно на официальном сайте регионального оператора aotko65.ru. На главной странице размещён баннер «Вывоз строительных отходов» – нужно заполнить электронную форму. Если объём отходов требует уточнения, это можно указать в комментариях.

Также заявку принимают по телефону: +7 (4242) 72-13-50. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального оператора, полный перечень тарифов и условий оказания услуги доступен в соответствующем разделе на сайте.