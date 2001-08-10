Сергей Собянин: Москва создаёт продукцию, востребованную в большинстве регионов России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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«Единая Россия» закладывает в федеральный бюджет средства на инфраструктурные проекты и участвует в формировании индивидуальных программ развития для отдельных регионов, учитывая реальные потребности на местах

Высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и других, рассказал член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы.

«Помощь в масштабировании производства и выводе новой продукции на рынок предприятиям оказывает город — например, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства», — отметил Сергей Собянин.

Он привёл примеры московской продукции, применяемой при модернизации инфраструктуры в регионах. Так, «Световые технологии ЭСКО» выпускают качественную светотехнику для уличного, дорожного, внутреннего и административного освещения, которая востребована по всей России.

Гибкие полимерные теплоизолированные трубы «Группы Полимертепло», участника Московского инновационного кластера (МИК), используют в строительстве сетей теплоснабжения, добавил член Бюро Высшего совета «Единой России».

По его словам, с каждым годом на них растёт спрос среди энергетических компаний Дальнего Востока и других регионов страны, а ещё в арктической зоне — в условиях вечной мерзлоты.

Ещё один участник МИК — зеленоградский завод «Смарт Системз». Предприятие делает смарт-карты и RFID-брелоки, которые позволяют распознавать объекты с помощью радиосигналов.

«За 2025 год и первое полугодие 2026-го их закупили больше 50 регионов — для социальных, школьных и транспортных проектов», — сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, «Спецкабель» поставляет кабельно-проводниковую продукцию предприятиям российской металлургии, машиностроения и энергетической сферы. В частности, её используют на Лучегорской ГРЭС и Партизанской ГРЭС-2 в Приморье и на Черногорской ТЭЦ в Красноярском крае.