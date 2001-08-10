В кете из рек Анивского Холмского и Невельского районов обнаружили нематод

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса» подтвердил наличие нематод анизакисов в кете из дикой фауны. Протоколы подписаны 8 и 10 сентября.

Образцы нерестовой рыбы отобрали в реках Анивского, Холмского и Невельского районов. Кету проверили на паразитарные болезни. Исследования 10 образцов провели в рамках государственного задания – в ходе реализации плана по диагностике болезней животных, который «АПК НАЦРЫБА» выполняет в разных регионах страны. Во всех образцах обнаружили нематоды вида анизакисы.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале «АПК НАЦРЫБА», исследования рыбы из дикой природы проводят, чтобы исключить опасные заболевания. Результаты внесли в компонент «Веста» ФГИС «ВетИС» и довели до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора и регионального Агентства ветеринарии и племенного животноводства.

Анизакисы – это гельминты, которые паразитируют у морских рыб и моллюсков. Они попадают в организм человека после употребления в пищу термически не обработанной рыбы и морепродуктов. Специалисты напоминают: рыбу нужно готовить при высокой температуре, а также соблюдать правила хранения и обработки.