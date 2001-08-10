"Всей семьёй в библиотеку": сахалинцам дали советы по управлению стрессом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Просветительская встреча для молодых семей прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 14 сентября. Темой обсуждения стало эмоциональное благополучие и гармоничное развитие детей. Мероприятие состоялось в рамках цикла «Всей семьёй в библиотеку».

Спикером выступила практикующий психолог с более чем 20-летним стажем Ольга Локтева. Она разобрала типичные психологические вызовы, с которыми сталкиваются дети на разных этапах взросления, уделив особое внимание кризисным состояниям и подростковому периоду.

Психолог дала родителям практические рекомендации по конструктивному реагированию на эмоциональные всплески ребёнка. Ключевым акцентом беседы стала важность эмпатии – понимание чувств и эмоций ребёнка помогает строить доверительные отношения и своевременно замечать тревожные сигналы в поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, в завершение встречи Ольга Локтева презентовала авторские тренинги по управлению стрессом и поделилась техниками осознанности (майндфулнесс), адаптированными для повседневного применения в семье. Это вызвало интерес и множество вопросов у присутствующих.