Более 5 миллионов рублей перечислили самозанятые Сахалина на будущую пенсию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года 160 самозанятых жителей Сахалинской области решили добровольно копить на пенсию. Они перечислили в Отделение СФР более 5 миллионов рублей. Взносы позволяют накапливать страховой стаж и увеличивать индивидуальный пенсионный коэффициент.

По закону самозанятые освобождены от обязательных пенсионных взносов, поэтому их стаж и баллы не формируются автоматически. Без добровольных отчислений им назначат только социальную пенсию – на 5 лет позже общеустановленного возраста.

Чтобы пенсионные права начали формироваться, нужно подать заявление в Отделение СФР по Сахалинской области о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать взносы. Сделать это можно через приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или в клиентской службе Отделения СФР.

Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, размер и периодичность перечислений каждый определяет сам. Минимальный взнос в 2026 году – 71 525 рублей (это даёт 1 год стажа и 1,09 ИПК), максимальный – 572 204 рубля (8,72 ИПК). Платежи перечисляют через банк по реквизитам из приложения «Мой налог» или с сайта sfr.gov.ru, а также по квитанции или QR-коду. Главное – успеть до 31 декабря: именно до этой даты взносы должны прийти в Отделение СФР. Затем, до 1 марта следующего года, суммы и стаж закрепятся на индивидуальном лицевом счёте гражданина.