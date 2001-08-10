13:10, | Новости общества Сахалина и Курил
24 лучших выпускника Южно-Сахалинска получили разовые стипендии от мэрии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Разовые стипендии получили 24 выпускника школ и учреждений дополнительного образования. Торжественная церемония состоялась в выставочном зале детской художественной школы Южно-Сахалинска.
С приветственным словом к ребятам обратился мэр города Сергей Надсадин. Он подчеркнул, что для него большая честь видеть в зале столько талантливой молодежи.
- Я горжусь вами и благодарю за успехи вас, а также родителей и педагогов. Уверен, что каждый из вас поступит в лучшие вузы страны и получит профессию мечты. Но куда бы вы ни отправились, помните, что наш город ждет вас. Южно-Сахалинску нужны ваши свежие взгляды, ваша смелость и целеустремленность. Мы верим в вас и хотим, чтобы вы вернулись и строили свое будущее в областном центре, - отметил Сергей Надсадин.
В этом году в списке лучших выпускников города 11 южносахалинцев, получивших высший балл на государственных экзаменах. Среди них - ученик лицея №2 Ан Сон Чоль, который сдал испытание по физике на 100 баллов. Юноша признается, что достичь такого результата ему помогли поддержка и профессионализм педагогов родного лицея.
- Мне нравится физика, потому что это один из немногих предметов, которые описывают наш мир. Благодаря физике мы можем пользоваться гаджетами, предсказывать погоду и понимать различные явления. В дальнейшем я хочу связать свою деятельность именно с этой наукой: стать либо инженером, либо ученым. После окончания вуза собираюсь работать в Южно-Сахалинске, чтобы развивать наш регион, - рассказал выпускник.
С завершением важного жизненного этапа школьников также поздравил председатель Городской Думы Южно-Сахалинска Олег Логачев. Он вручил разовые стипендии ребятам, отличившимся в учебе, а также воспитанникам учреждений дополнительного образования.
Южносахалинка Екатерина Стельмах занимается хореографией во Дворце детского (юношеского) творчества в составе студии современного танца «Индиго».
- Мы участвуем в разных конкурсах, выступаем на городских мероприятиях. У нас очень дружная команда. Мне танцы дают возможность общения с разными людьми, я всегда открываю для себя что-то новое, знакомлюсь с музыкой и направлениями хореографии, - рассказала Екатерина Стельмах.
Церемония завершилась музыкальным подарком и теплыми словами напутствия выпускникам от родителей и педагогов.
Развитие сферы образования — один из приоритетов администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. В областном центре большое внимание уделяется поддержке талантливой молодежи, и поощрение лучших учеников и выпускников школ — важная часть этой работы. Все эти меры реализуются в рамках стратегии, заданной губернатором Валерием Лимаренко.
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