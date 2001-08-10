17:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В День семьи, любви и верности в Поронайске семьи получили заслуженные награды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 8 июля, в России отмечается один из самых тёплых и душевных праздников — День семьи, любви и верности. Семья является главной ценностью в жизни каждого человека, основой нравственного воспитания и опорой в достижении целей. Именно в кругу близких мы учимся взаимопониманию, доверию и заботе друг о друге.
В преддверии праздника в администрации Поронайского района состоялось торжественное чествование семей, внесших значительный вклад в сохранение и приумножение традиций.
Медалью «За любовь и верность», учреждённой Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации, и почётной грамотой награждены семьи, прожившие в браке более 50 лет:
Семья Лебедевых Сергея Сергеевича и Любови Викторовны;
Семья Власенко Владимира Михайловича и Натальи Степановны;
Семья Теглевых Евгения Васильевича и Татьяны Дмитриевны.
Почётными знаками Сахалинской области «Семья, любовь и верность» отмечены:
Семья Борисовых Владимира Валентиновича и Татьяны Михайловны;
Семья Праздниковых Валентина Дмитриевича и Людмилы Егоровны;
Семья Сапрыкиных Николая Николаевича и Надежды Радимировны.
Особые слова поздравлений — победителям и участникам регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Впервые в истории нашего района сразу две семьи стали победителями регионального уровня, а их конкурсные работы уже направлены для участия в федеральном этапе:
Диплом за победу в номинации «Золотая семья» — семья Гладковых Владимира Валентиновича и Надежды Федоровны;
Диплом за победу в номинации «Семья — хранитель традиций» — семья Азизмамадовых Артема Миралибековича и Виктории Григорьевны;
Грамота за участие в номинации «Многодетная семья» — семья Зыковых Владимира Александровича и Надежды Юрьевны.
От всей души благодарим каждую семью за верность семейному долгу, мудрость и тепло, которое вы дарите своим близким. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, взаимопонимание и счастье!
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