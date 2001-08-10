В День семьи, любви и верности в Поронайске семьи получили заслуженные награды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 8 июля, в России отмечается один из самых тёплых и душевных праздников — День семьи, любви и верности. Семья является главной ценностью в жизни каждого человека, основой нравственного воспитания и опорой в достижении целей. Именно в кругу близких мы учимся взаимопониманию, доверию и заботе друг о друге.

В преддверии праздника в администрации Поронайского района состоялось торжественное чествование семей, внесших значительный вклад в сохранение и приумножение традиций.

Медалью «За любовь и верность», учреждённой Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации, и почётной грамотой награждены семьи, прожившие в браке более 50 лет:

Семья Лебедевых Сергея Сергеевича и Любови Викторовны;

Семья Власенко Владимира Михайловича и Натальи Степановны;

Семья Теглевых Евгения Васильевича и Татьяны Дмитриевны.

Почётными знаками Сахалинской области «Семья, любовь и верность» отмечены:

Семья Борисовых Владимира Валентиновича и Татьяны Михайловны;

Семья Праздниковых Валентина Дмитриевича и Людмилы Егоровны;

Семья Сапрыкиных Николая Николаевича и Надежды Радимировны.

Особые слова поздравлений — победителям и участникам регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Впервые в истории нашего района сразу две семьи стали победителями регионального уровня, а их конкурсные работы уже направлены для участия в федеральном этапе:

Диплом за победу в номинации «Золотая семья» — семья Гладковых Владимира Валентиновича и Надежды Федоровны;

Диплом за победу в номинации «Семья — хранитель традиций» — семья Азизмамадовых Артема Миралибековича и Виктории Григорьевны;

Грамота за участие в номинации «Многодетная семья» — семья Зыковых Владимира Александровича и Надежды Юрьевны.

От всей души благодарим каждую семью за верность семейному долгу, мудрость и тепло, которое вы дарите своим близким. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, взаимопонимание и счастье!