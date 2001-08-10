Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2026
Сейчас 06:10
76,40|87,35
Сахалинец погиб, работая на циркулярной пиле
17:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Статистика ВТБ: господдержку по ПДС получили 1 млн россиян

Статистика ВТБ: господдержку по ПДС получили 1 млн россиян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объём софинансирования по программе долгосрочных сбережений, направленный на счета клиентов НПФ ВТБ достиг 27 млрд рублей: это в 1,7 раза больше по сравнению с 2025 годом. Всего господдержку получили 1 млн клиентов НПФ ВТБ. Из них максимальный размер софинансирования от государства в размере 36 тысяч рублей получили 607 тыс. человек — на 64% больше, чем в прошлом году.

 Россияне внесли на счета НПФ ВТБ за два года 95 млрд рублей, а общий объем средств в системе долгосрочных сбережений превысил 1 трлн рублей. «Это говорит о росте доверия к накопительному инструменту с софинансированием – с каждым годом участников программы становится больше», — комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?