Статистика ВТБ: господдержку по ПДС получили 1 млн россиян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объём софинансирования по программе долгосрочных сбережений, направленный на счета клиентов НПФ ВТБ достиг 27 млрд рублей: это в 1,7 раза больше по сравнению с 2025 годом. Всего господдержку получили 1 млн клиентов НПФ ВТБ. Из них максимальный размер софинансирования от государства в размере 36 тысяч рублей получили 607 тыс. человек — на 64% больше, чем в прошлом году.

Россияне внесли на счета НПФ ВТБ за два года 95 млрд рублей, а общий объем средств в системе долгосрочных сбережений превысил 1 трлн рублей. «Это говорит о росте доверия к накопительному инструменту с софинансированием – с каждым годом участников программы становится больше», — комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.