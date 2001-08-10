Статистика ВТБ: господдержку по ПДС получили 1 млн россиян
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Объём софинансирования по программе долгосрочных сбережений, направленный на счета клиентов НПФ ВТБ достиг 27 млрд рублей: это в 1,7 раза больше по сравнению с 2025 годом. Всего господдержку получили 1 млн клиентов НПФ ВТБ. Из них максимальный размер софинансирования от государства в размере 36 тысяч рублей получили 607 тыс. человек — на 64% больше, чем в прошлом году.
Россияне внесли на счета НПФ ВТБ за два года 95 млрд рублей, а общий объем средств в системе долгосрочных сбережений превысил 1 трлн рублей. «Это говорит о росте доверия к накопительному инструменту с софинансированием – с каждым годом участников программы становится больше», — комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.
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