В Южно-Сахалинске отметили День семьи любви и верности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошли масштабные торжества, посвящённые Дню семьи, любви и верности. Главной площадкой праздника стал городской парк имени Ю. Гагарина, где собрались сотни жителей областного центра.

Мероприятия начались на стадионе «Космос». Для посетителей работали многочисленные интерактивные зоны: творческие мастер-классы, конкурсы и игры для детей и взрослых, а также ярмарка мастеров — каждый мог найти занятие по душе. Центральным событием дня стало чествование семей в белом шатре на берегу озера Верхнего. Среди приглашённых — пары, прожившие в браке более 50 лет, молодожёны, многодетные семьи, семьи участников СВО и активные семьи.

Мэр города Сергей Надсадин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что Южно-Сахалинск становится по-настоящему семейным городом, где создаются все условия для комфортной жизни и воспитания детей.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, церемонию награждения традиционно открыли молодожёны. Сергей Надсадин поздравил с новым этапом жизни семьи Максима Рощупкина и Алены Фёдоровой, а также Андрея Коржова и Маргариты Карташкиной. Приветственными адресами администрации были отмечены семьи, прожившие в браке несколько десятилетий: Владимир и Елена Сенчихины, Николай и Наталья Кабаевы, Юрий и Надежда Макаровы.

Своими секретами долгой и счастливой семейной жизни поделилась чета Сенчихиных, которые в прошлом году отметили «Золотую свадьбу». Елена Сенчихина рассказала, что особого секрета нет — нужно оставаться интересными друг другу и иметь общие увлечения, жить так, чтобы хотелось торопиться домой, а самое главное — уважать друг друга, поддерживать и чаще вспоминать, за что полюбили своего человека. Супруги Кабаевы уверены, что фундамент крепкой семьи — это любовь и взаимопонимание. Николай Кабаев подчеркнул, что нужно во всём уступать друг другу, ценить и уважать, верить и заботиться, смотреть друг на друга «молодыми глазами» — и тогда это будет на всю жизнь.

Почётным знаком городского округа «За заслуги в воспитании детей» и приветственными адресами администрации награждены семьи Сергея и Яны Матвеевых, Александра и Марии Меняйловых, Игоря и Ирины Мартыненко, Андрея Батманова и Светланы Руденко, Виктора и Ксении Долгановых. Также приветственными адресами отмечены семьи Ильи и Екатерины Тесленко, Артура Шестак и Яны Зацаринной, Максима и Ксении Дерновых, Игоря Киселева и Анжелики Зацаринной, Евгения Вакилева и Ульяны Бронниковой, Сергея и Екатерины Нор, Никиты Алексеева и Кристины Чио, Александра и Натали Усовых, Виталия и Екатерины Кушнаренко. Творческим подарком для всех гостей церемонии стал концерт с участием городских коллективов.