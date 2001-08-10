В Южно-Сахалинске отметили День семьи любви и верности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошли масштабные торжества, посвящённые Дню семьи, любви и верности. Главной площадкой праздника стал городской парк имени Ю. Гагарина, где собрались сотни жителей областного центра.
Мероприятия начались на стадионе «Космос». Для посетителей работали многочисленные интерактивные зоны: творческие мастер-классы, конкурсы и игры для детей и взрослых, а также ярмарка мастеров — каждый мог найти занятие по душе. Центральным событием дня стало чествование семей в белом шатре на берегу озера Верхнего. Среди приглашённых — пары, прожившие в браке более 50 лет, молодожёны, многодетные семьи, семьи участников СВО и активные семьи.
Мэр города Сергей Надсадин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что Южно-Сахалинск становится по-настоящему семейным городом, где создаются все условия для комфортной жизни и воспитания детей.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, церемонию награждения традиционно открыли молодожёны. Сергей Надсадин поздравил с новым этапом жизни семьи Максима Рощупкина и Алены Фёдоровой, а также Андрея Коржова и Маргариты Карташкиной. Приветственными адресами администрации были отмечены семьи, прожившие в браке несколько десятилетий: Владимир и Елена Сенчихины, Николай и Наталья Кабаевы, Юрий и Надежда Макаровы.
Своими секретами долгой и счастливой семейной жизни поделилась чета Сенчихиных, которые в прошлом году отметили «Золотую свадьбу». Елена Сенчихина рассказала, что особого секрета нет — нужно оставаться интересными друг другу и иметь общие увлечения, жить так, чтобы хотелось торопиться домой, а самое главное — уважать друг друга, поддерживать и чаще вспоминать, за что полюбили своего человека. Супруги Кабаевы уверены, что фундамент крепкой семьи — это любовь и взаимопонимание. Николай Кабаев подчеркнул, что нужно во всём уступать друг другу, ценить и уважать, верить и заботиться, смотреть друг на друга «молодыми глазами» — и тогда это будет на всю жизнь.
Почётным знаком городского округа «За заслуги в воспитании детей» и приветственными адресами администрации награждены семьи Сергея и Яны Матвеевых, Александра и Марии Меняйловых, Игоря и Ирины Мартыненко, Андрея Батманова и Светланы Руденко, Виктора и Ксении Долгановых. Также приветственными адресами отмечены семьи Ильи и Екатерины Тесленко, Артура Шестак и Яны Зацаринной, Максима и Ксении Дерновых, Игоря Киселева и Анжелики Зацаринной, Евгения Вакилева и Ульяны Бронниковой, Сергея и Екатерины Нор, Никиты Алексеева и Кристины Чио, Александра и Натали Усовых, Виталия и Екатерины Кушнаренко. Творческим подарком для всех гостей церемонии стал концерт с участием городских коллективов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
18:06 2 Июля В парке Южно-Сахалинска запретили электросамокаты и ограничили выгул собак
17:28 3 Июля Кадровый центр Сахалинской области помог найти работу 214 родителям
09:18 3 Июля Камеры зарегистрировали 2561 нарушение на дорогах Сахалинской области за сутки
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
Выбор редакции
- 15:39 Вчера Сахалинская библиотека получила в дар музыкальный цикл на стихи поэта-земляка
- 10:12 7 Июля Семейный фестиваль с шестью тематическими зонами пройдёт в Южно-Сахалинске 11 июля
- 10:44 6 Июля Интеллектуальные игры и мастер-классы прошли на библиотечных площадках "Крыльев Сахалина"
- 15:33 3 Июля В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон проекта Чеховский сквер
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?