Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2026
Сейчас 06:10
76,40|87,35
Сахалинец погиб, работая на циркулярной пиле
15:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Островитяне предпочитают читать индийские семейные саги и слушать советские хиты о любви

Островитяне предпочитают читать индийские семейные саги и слушать советские хиты о любви

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ Сервис «КИОН Музыка», онлайн-кинотеатр «КИОН» и книжный сервис «КИОН Строки», входящие в группу компаний МТС, специально ко Дню семьи, любви и верности проанализировали предпочтения жителей Сахалинской области среди семейного и романтического контента.

Из книг симпатии жителей Сахалина на стороне масштабных историй о любви и родственных связях, которые не рвутся даже через десятилетия. Так, лидером по прочтениям в сервисе «КИОН Строки» стала семейная сага писателя Абрахама Вергезе «Завет воды» о нескольких поколениях индийских христиан из Кералы. Также в тройку лидеров вошли: история трех поколений сильных итальянских женщин от Адрианы Трижиани «Добро не оставляйте на потом» и трогательный семейный роман американской писательницы Энн Тайлер «Катушка синих ниток».

Среди семейных фильмов безоговорочным лидером в онлайн-кинотеатре «КИОН» стала «Алиса в Стране Чудес» -  современная экранизация популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла. На втором месте новая версия любимого советского мультфильма «Домовенок Кузя». Замыкает топ-3 семейная комедия о конфликте поколений «Мужские правила моего деда».

Музыкальные вкусы сахалинцев разнообразны – от советских хитов о любви до современных романтичных баллад. Так, лидером в сервисе «КИОН Музыка» стала песня «Эхо любви» Анны Герман. Кроме того, островитяне активно слушали «Привет» от «Комнаты культуры» и Жени Трофимова, «Дыхание» Nautillus Pompilius, Диму Билана с песней «Я просто люблю тебя» и «Единственную» Филиппа Киркорова.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?