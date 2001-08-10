Островитяне предпочитают читать индийские семейные саги и слушать советские хиты о любви
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ Сервис «КИОН Музыка», онлайн-кинотеатр «КИОН» и книжный сервис «КИОН Строки», входящие в группу компаний МТС, специально ко Дню семьи, любви и верности проанализировали предпочтения жителей Сахалинской области среди семейного и романтического контента.
Из книг симпатии жителей Сахалина на стороне масштабных историй о любви и родственных связях, которые не рвутся даже через десятилетия. Так, лидером по прочтениям в сервисе «КИОН Строки» стала семейная сага писателя Абрахама Вергезе «Завет воды» о нескольких поколениях индийских христиан из Кералы. Также в тройку лидеров вошли: история трех поколений сильных итальянских женщин от Адрианы Трижиани «Добро не оставляйте на потом» и трогательный семейный роман американской писательницы Энн Тайлер «Катушка синих ниток».
Среди семейных фильмов безоговорочным лидером в онлайн-кинотеатре «КИОН» стала «Алиса в Стране Чудес» - современная экранизация популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла. На втором месте новая версия любимого советского мультфильма «Домовенок Кузя». Замыкает топ-3 семейная комедия о конфликте поколений «Мужские правила моего деда».
Музыкальные вкусы сахалинцев разнообразны – от советских хитов о любви до современных романтичных баллад. Так, лидером в сервисе «КИОН Музыка» стала песня «Эхо любви» Анны Герман. Кроме того, островитяне активно слушали «Привет» от «Комнаты культуры» и Жени Трофимова, «Дыхание» Nautillus Pompilius, Диму Билана с песней «Я просто люблю тебя» и «Единственную» Филиппа Киркорова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
18:06 2 Июля В парке Южно-Сахалинска запретили электросамокаты и ограничили выгул собак
17:28 3 Июля Кадровый центр Сахалинской области помог найти работу 214 родителям
09:18 3 Июля Камеры зарегистрировали 2561 нарушение на дорогах Сахалинской области за сутки
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
Выбор редакции
- 15:39 Вчера Сахалинская библиотека получила в дар музыкальный цикл на стихи поэта-земляка
- 10:12 7 Июля Семейный фестиваль с шестью тематическими зонами пройдёт в Южно-Сахалинске 11 июля
- 10:44 6 Июля Интеллектуальные игры и мастер-классы прошли на библиотечных площадках "Крыльев Сахалина"
- 15:33 3 Июля В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон проекта Чеховский сквер
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?