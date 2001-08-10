Статистика ВТБ: в июне дальневосточники на треть нарастили спрос на автокредиты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В июне жители ДФО получили в ВТБ более 360 автокредитов на 446 млн рублей – на 30% больше по объему, чем в июне 2025 года. По итогам первого полугодия объем выдач превысил 2 млрд рублей, что соответствует значениям аналогичного периода прошлого года. С начала года спрос на автокредиты на Дальнем Востоке увеличивается каждый месяц.
Самую высокую динамику год к году в июне показали Забайкалье (+70%), Хабаровский край (56%) и Приморье (44%). Эти же регионы лидируют в общем объеме выдач автокредитов в ВТБ в ДФО с показателями 61 млн, 93 млн и 155,5 млн рублей соответственно. Средний чек на Дальнем Востоке – 1,2 млн рублей.
По стране в целом в июне спрос на автокредиты в ВТБ вырос на 7% – банк провел около 11,6 тыс. сделок почти на 17 млрд рублей. За первое полугодие в целом россияне получили в банке почти 60 тыс. кредитов примерно на 82 млрд рублей – на 44% больше по объёму, чем год назад.
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