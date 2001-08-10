Сахалинское рыбодобывающее судно прошло проверку и получило статус экспортера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 июня специалисты Сахалинского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» совместно с сотрудниками Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели обследование рыбодобывающего судна. Проверка проходила на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров – Китая, Республики Корея, стран Европейского союза и Японии. Судно, которое специализируется на выпуске сырой и варёной мороженой креветки, прошло оценку на основании заявки, поданной через автоматизированную информационную систему «Цербер».

По данным на 6 июля, судно подтвердило свой статус экспортёра в заявленные страны. Как рассказали ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с начала 2026 года Сахалинский филиал провёл обследования двух береговых рыбоперерабатывающих предприятий и 12 рыбодобывающих и транспортных судов, заинтересованных в экспортных поставках. Все проверенные объекты либо подтвердили статус экспортёров, либо были включены в реестр экспортёров впервые. Регулярные обследования позволяют сахалинским поставщикам сохранять допуск на зарубежные рынки.