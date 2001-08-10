Более 300 сахалинцев подали заявки на бесплатное обучение по нацпроекту Кадры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области растёт интерес жителей к бесплатному профессиональному обучению в рамках национального проекта «Кадры». С начала года Кадровые центры региона направили на образовательные программы 90 человек, из которых 54 уже успешно завершили обучение.

Среди наиболее востребованных направлений — 1С-программирование и разработка, веб-графика, уход за больными, помощник по уходу, оператор беспилотных авиационных систем, системная аналитика, работа с базами данных, швейное дело и экология предприятия. Особый интерес у островитян вызывают программы, связанные с нейросетями и искусственным интеллектом — от применения ИИ в работе организаций до использования таких инструментов в управленческих решениях.

Один из участников программы — житель Невельска Роман Мартыненко, работающий государственным инспектором в областной Дирекции по охране и управлению природными территориями Сахалинской области. Он выбрал обучение по направлению «Оператор беспилотных авиационных систем», поскольку для его работы это практичный навык: с помощью дронов можно быстрее обследовать природные территории, включая труднодоступные участки. Роман отметил, что ему было важно получить знания, которые можно применять в работе, а в Кадровом центре помогли разобраться с программой и подачей заявки.

Ещё один пример — Александр Сухарев из Холмска, работающий государственным инспектором по охране леса в ГКУ «Сахалинские лесничества». По его словам, обучение помогает специалистам лесной отрасли идти в ногу с современными требованиями и увереннее использовать новые инструменты. Он добавил, что в Кадровом центре подсказали варианты обучения и помогли с оформлением заявки.

Как отмечают в Кадровом центре, такие примеры показывают, что обучение по нацпроекту выбирают не только желающие сменить профессию, но и действующие специалисты, которым важно усилить навыки для текущей работы. В 2026 году интерес к бесплатным программам заметно вырос. Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева сообщила, что в этом году подано 335 заявок против 133 годом ранее, 90 человек уже направлены на обучение, 54 завершили программы. Сейчас в регионе доступно около 30 образовательных программ.

Как сообщили ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, обучение доступно отдельным категориям граждан: жителям в возрасте 50 лет и старше, предпенсионерам, родителям в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, женщинам с детьми дошкольного возраста, людям с инвалидностью, безработным и тем, кто обратился за помощью в поиске работы. Также участвовать могут ветераны боевых действий, участники СВО, отдельные категории членов их семей и молодёжь до 35 лет, относящаяся к установленным категориям.

При подаче заявки можно выбрать очный или дистанционный формат (если он предусмотрен программой). После завершения обучения выдаётся документ о квалификации. Подать заявку можно на портале «Работа России» через учётную запись Госуслуг, выбрав образовательную программу. В течение трёх дней необходимо пройти профориентацию в Кадровом центре — это помогает оценить, подходит ли выбранное направление и усилит ли оно шансы на трудоустройство. Помощь с выбором и оформлением заявки доступна в любом филиале регионального Кадрового центра.