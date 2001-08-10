Тихоокеанское
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13:22, | Новости общества Сахалина и Курил

В городском парке Южно-Сахалинска идет благоустройство

В городском парке Южно-Сахалинска идет благоустройство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству территории городского парка имени Гагарина. В минувшие выходные мэр областного центра Сергей Надсадин провёл выездное совещание на месте, чтобы оценить текущее состояние объектов и качество выполненных мероприятий.

Основной объём работ по подготовке территории и зелёных зон был завершён к началу летнего сезона. Однако на сегодняшний день остаются замечания к состоянию асфальтового покрытия на некоторых участках аллей парка. Глава города дал поручение профильным структурам в короткие сроки оценить необходимые объёмы ремонта и устранить все выявленные дефекты до конца июля текущего года.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, ход благоустройства будет находиться под контролем на всех этапах проведения работ. Особое внимание уделят тому, чтобы все мероприятия выполнялись с минимальными неудобствами для посетителей парка, который остаётся одной из главных рекреационных зон областного центра.

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