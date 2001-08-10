На горячую линию ЖКХ Сахалина поступило более 7,5 тысячи звонков за полгода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области подвели промежуточные итоги работы горячей линии за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев в единый кол-центр ЖКХ, созданный по поручению губернатора Валерия Лимаренко, поступило 7522 обращения. Лидером по числу заявок стал Южно-Сахалинск – 3968 обращений. На втором месте оказался Охинский район – 728, на третьем – Холмский с 501 заявкой. С начала года 416 обращений поступило от жителей Долинского района, чуть меньше – 378 – от корсаковцев. Реже всех обращались жители Курильских островов и Смирныховского района.

Чаще всего жители Сахалинской области звонили за получением справок и консультаций – специалисты зарегистрировали 1905 таких обращений. Актуальной темой в начале года стал вопрос расчистки снега – на него пожаловались 1746 раз. На третьем месте среди вопросов, волнующих островитян, – обслуживание домов: 1557 заявок. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ региона, начальник Управления информации ЖКХ Татьяна Букреева подчеркнула, что работа специалистов горячей линии направлена на оперативное решение коммунальных проблем жителей. Первое полугодие стало для кол-центра периодом интенсивной работы – сотрудники приняли и обработали свыше 7 тысяч обращений, что свидетельствует о высоком доверии жителей к системе обратной связи. Люди видят, что их сигнал не остаётся без внимания, а вопрос берёт на контроль профильное ведомство.

Сахалинцев также волновала тема обращения с твёрдыми коммунальными отходами – 751 заявка. В части теплоснабжения поступило 458 звонков, благоустройства территорий – 203, дорог и тротуаров – 181, водоснабжения – 166, электроснабжения – 162. Ещё 209 звонков касались иных ситуаций коммунального характера. Направить информацию на горячую линию ЖКХ можно с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу (воскресенье – выходной) следующими способами: позвонить по номеру 8 800 302 00-65 со стационарного или *0065 с мобильных телефонов; направить письменную заявку через мессенджер MAX по номеру 8 924 884 42 03. При обращении в мессенджер необходимо указать полное имя, номер телефона (в некоторых случаях номер скрыт), точный адрес и суть проблемы. Телефонные звонки через мессенджер не предусмотрены.