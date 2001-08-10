Школьникам Синегорска напомнили о правилах дорожного движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В школе №18 Синегорска прошла познавательная игра, направленная на закрепление знаний о правилах дорожного движения. Мероприятие стало частью комплексной работы образовательных учреждений Южно-Сахалинска по формированию основ безопасного поведения школьников.
Участники, от первоклассников до семиклассников, в игровой форме освежили свои знания о безопасном передвижении по городу. Ребята приняли участие в тематической викторине, где ответили на вопросы, касающиеся как пешеходной безопасности, так и правил использования средств индивидуальной мобильности.
Под руководством наставников школьники разбирали различные дорожные сценарии, вспоминали значение дорожных знаков, а также правила пересечения проезжей части по пешеходному переходу и передвижения по велосипедным дорожкам.
Кульминацией игры стало практическое задание: ребята самостоятельно собрали автомобильную аптечку. Всего в увлекательном занятии приняли участие 17 школьников.
- Несмотря на то, что в селе нет активного дорожного движения, светофоров и многих других элементов, детям необходимо знать основные правила. Это касается безопасного перехода дороги, ориентации в городской среде, в том числе на пешеходных зонах. Ведь наши дети часто выезжают в областной центр, и понимание правил дорожного движения для них необходимо, – рассказала начальник пришкольного лагеря Татьяна Ратникова.
Профилактические работа по безопасности дорожного движения является неотъемлемой частью образовательного процесса в Южно-Сахалинске. Уроки и игровые занятия проводятся во всех школах города как в течение учебного года, так и в период летних каникул на базе пришкольных лагерей.
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