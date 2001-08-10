Сахалинцы смогут получить повышенный кешбэк при оплате покупок за границей через Мой МТС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС запускает для пользователей дебетовой карты МТС Деньги за границей повышенный кешбэк 5% при оплате покупок по QR-коду через приложение Мой МТС. Оплата по национальным QR-кодам доступна уже в десяти странах, включая популярные туристические направления – Турцию, Египет, Таиланд и Вьетнам.
С наступлением сезона отпусков пользователи карты МТС Деньги за границей будут получать повышенный кешбэк 5%, оплачивая покупки QR-кодом через приложение Мой МТС. Мгновенно выпустить виртуальную дебетовую карту можно прямо в приложении Мой МТС в разделе «Деньги», а также онлайн на сайте. Каждый месяц пользователь может выбирать до пяти категорий повышенного кешбэка в разделе «Выгода» в приложении или веб-версии сервиса МТС Деньги, включая отдельную категорию кешбэка 5% за покупки за рубежом. Она будет доступна до сентября.
Повышенный кешбэк доступен во всех торговых точках с оплатой по QR в десяти странах: Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и Армении.
«Летний сезон – время активных путешествий и отпусков, именно сейчас приобретают особую значимость удобство и безопасность оплаты за границей. С приложением Мой МТС пользователи получают возможность оплачивать товары и услуги за рубежом уже привычным для себя способом – по QR-коду, начиная от туристических палаток, заканчивая пятизвездочными отелями. Дополнительным преимуществом такой оплаты является выгода, так как курс гораздо приятнее, чем при обмене наличных, а теперь еще есть возможность получить кешбэк», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.
Для совершения платежа нужно открыть приложение Мой МТС, на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания. Максимальная сумма повышенного кешбэка – 1000 рублей в месяц, его можно копить и возвращать деньгами, компенсируя совершенные покупки.
Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Максимальная сумма платежа – 400000 рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без СМС-подтверждения, то есть покупку можно совершить, даже если у вас нет связи.
Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абоненты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет.
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