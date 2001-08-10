Тихоокеанское
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16:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут получить повышенный кешбэк при оплате покупок за границей через Мой МТС

Сахалинцы смогут получить повышенный кешбэк при оплате покупок за границей через Мой МТС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС запускает для пользователей дебетовой карты МТС Деньги за границей повышенный кешбэк 5% при оплате покупок по QR-коду через приложение Мой МТС. Оплата по национальным QR-кодам доступна уже в десяти странах, включая популярные туристические направления – Турцию, Египет, Таиланд и Вьетнам.

С наступлением сезона отпусков пользователи карты МТС Деньги за границей будут получать повышенный кешбэк 5%, оплачивая покупки QR-кодом через приложение Мой МТС. Мгновенно выпустить виртуальную дебетовую карту можно прямо в приложении Мой МТС в разделе «Деньги», а также онлайн на сайте. Каждый месяц пользователь может выбирать до пяти категорий повышенного кешбэка в разделе «Выгода» в приложении или веб-версии сервиса МТС Деньги, включая отдельную категорию кешбэка 5% за покупки за рубежом. Она будет доступна до сентября.

Повышенный кешбэк доступен во всех торговых точках с оплатой по QR в десяти странах: Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и Армении.

«Летний сезон – время активных путешествий и отпусков, именно сейчас приобретают особую значимость удобство и безопасность оплаты за границей. С приложением Мой МТС пользователи получают возможность оплачивать товары и услуги за рубежом уже привычным для себя способом – по QR-коду, начиная от туристических палаток, заканчивая пятизвездочными отелями. Дополнительным преимуществом такой оплаты является выгода, так как курс гораздо приятнее, чем при обмене наличных, а теперь еще есть возможность получить кешбэк», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Для совершения платежа нужно открыть приложение Мой МТС, на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания. Максимальная сумма повышенного кешбэка – 1000 рублей в месяц, его можно копить и возвращать деньгами, компенсируя совершенные покупки.

Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Максимальная сумма платежа – 400000 рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без СМС-подтверждения, то есть покупку можно совершить, даже если у вас нет связи.

Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абоненты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет.

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